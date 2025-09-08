El desgarrador testimonio de Mar Flores sobre el maltrato que sufrió: «Durante muchos años he callado»

'El Hormiguero' dio el pistoletazo de salida a su 20ª temporada firmando su mejor arranque histórico. Sin embargo, desde el lunes 8 de septiembre el programa de Antena 3 se enfrenta de nuevo a la difícil competencia de 'La Revuelta'. Para contrarrestar el efecto Broncano y el inicio de la segunda temporada de su rival, Pablo Motos invitó a Mar Flores. La modelo y presentadora ofreció su primera entrevista en televisión en años con motivo del lanzamiento de su autobiografía, 'Mar en calma'. Un testimonio desgarrador donde se ha a abierto en canal sobre el maltrato que sufrió por parte de su ex marido, el Carlo Costanzia.

«Mi vida la han contado siempre otros, durante muchos años he callado, no tenía fuerza, el silencio era una estrategia para protegerme y ahora me encuentro fuerte y en calma. Era el momento para contar la verdad. No me da nada de vértigo, es algo que estoy preparada ahora mismo para hacerlo y por eso estoy aquí», empezaba asegurando.

Flores le explicaba después a Motos la razón por la que ha decidido publicar sus memorias. «En España no hay derecho al olvido. No lo hubiera escrito si no viera que pasan los años y siguen contando versiones de mi vida. Llega un momento con cinco hijos que dices '¿el pequeño va a sufrir lo mismo que el mayor, que sufrió bullying?' No quiero que pasen por eso».

“En ese momento nadie me hizo caso”. Así recuerda @Mar_MarFlores

el día que denunció el maltrato en su matrimonio con Carlo Constanzia #MarFloresEH pic.twitter.com/cBQEd23gPv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2025

Víctima de los prejuicios de la época

«En el libro cuento que me he casado con Carlo, cómo le he conocido, y cuento que he tenido episodios en los que he tenido que pedir asistencia en comisarías de la policía. Lo importante no es culpabilizar a una persona de unos hechos, sino el testimonio que cuento y cómo me sentí: como una mujer que no llega a 21 años, conocida, trabajando en una cadena en la que tenías que llevar minifalda… Entonces, los prejuicios de la época fueron lo que me pasó en ese momento», narraba la modelo. «Asuma las consecuencias de salir en minifalda», le llegó a decir un juez cuando denunció una agresión en plena calle.

.@Mar_MarFlores relata cómo su exmarido Carlo Constanzia secuestró a su hijo Carlo de la guardería y desapareció con él #MarFloresEH pic.twitter.com/VaAFM8rD4L — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2025

Mar Flores también relataba uno de los episodios más duros de su vida. «Un día fui a recoger a mi hijo, que vivía conmigo y tenía la custodia, y no está. Me preocupaba que Carlo padre se lo hubiera llevado fuera de Europa pero gracias a Dios estaba en Italia. Conseguí a través de La Haya iniciar el proceso de búsqueda del niño. Ese fue uno de los momentos más duros que he vivido en mi vida. Y, por supuesto, no pensaba que era una persona que me iba a maltratar, se llevó al niño a un lugar donde no estaba acostumbrado y el sufrimiento es muy grande».

Pese a todo lo que vivió, aseguró que «yo no quiero que el padre de Carlo vuelva a abrir una guerra de esto porque tenemos un hijo y un nieto, pero yo lo cuento porque cuántas mujeres hay que pierden la custodia de sus hijos... Y yo tenía que ir a Telecinco a bailar con minifalda con las Mamachicho como si nada pasara».