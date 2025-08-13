La desesperada búsqueda de una mochilera por Tailandia: «44 días sin saber nada y es todo muy raro»

Matilde Muño, conocida como Mati, dejó su casa familiar con 18 años y desde entonces ha estado viajando por todo el mundo. En estos momentos debería estar en Tailandia pero sus familiares y amigos la buscan desesperadamente porque no saben nada de ella desde hace 44 días. «Es desesperante y estamos muy preocupados porque ella se comunicaba constantemente con nosotros», ha dicho una de sus amigas, Aarti Fernández.

Todo esto ha sido en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde están dando visibilidad a esta búsqueda de una «ciudadana española que no entendemos por qué no se está haciendo nada al respecto», ha sentenciado Ignacio Vilariño, su sobrino. Este, desde Alcalá de Henares, ha hablado con Pepa Romero para trasladarle su preocupación y ha dejado caer, junto a Aarti, que «hay cosas que no cuadran». Entre estos, supuestos mensajes que ella había enviado desde su móvil, vía WhatsApp, «pero que es evidente que no los ha escrito mi tía». También «las versiones del hotel, que no pone ningún interés en su búsqueda o en denunciar lo que pudiera pasar y no es normal. Si te desaparece alguien alojado en tu establecimiento sueles informar para que se le rastree, ¿no?», ha especificado la amiga de la desaparecida Mati.

Esta íntima de la española ha destacado que «se comunicaba a todas horas y llevaba una rutina clara, de madrugar y enviarnos mensajes y llamadas para contarnos en qué andaba, a dónde iba. Ahora iban a ir otros amigos a verla y estaban para llegar, por lo que es aún más raro que se haya ido a Laos, que es donde se supone que estaría según los mensajes que se han enviado desde su teléfono y tal y como ha indicado el hotel de Mati».

Mati tiene casa en Mallorca pero pasaba el año conociendo diferentes lugares del mundo. Sus familiares y amigos la buscan desesperadamente y están viralizando esos mensajes en redes sociales para ver si alguien pudiera haberla visto o dar algunas indicaciones sobre cuál sería el actual paradero de esta mujer de 73 años. «Llevamos 44 días de desesperación a todos los niveles. El último audio que nos envió fue el 1 de Julio y desde entonces nada de nada. Es horrible esta incertidumbre», ha terminado afirmando su amiga íntima a Pepa Romero en el directo, para ver si podía compartir su llamada de auxilio a más personas.