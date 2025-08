La desastrosa cita de dos solteros 'muy de derechas' y simpatizantes de Vox: «Me he quedado blanca»

En una primera cita no suele ser buena idea sacar a colación temas tan espinosos como la política. Ken (24) no solo no tuvo reparos en hablar de su ideología con Leire, sino que hizo de ese tema su carta de presentación en 'First Dates'. «Santiago Abascal yo creo que sería el presidente más correcto para España porque podría acabar con la inmigración ilegal, que me parece un punto bastante fuerte. Lo segundo por apoyar el crecimiento de empresas y de jóvenes. Y el tercer punto también es el tema de todo esto de la igualdad de género», expresó nada más llegar al restaurante el creador de contenido y estudiante de Altea (Alicante).

También explicó ante las cámaras que la fiesta no le acaba de gustar porque la gente se desmelena mucho, van muy a lo loco, y le genera desconfianza cuando la gente no sabe lo que hace.

En el amor, Carlos Sobera se interesó por su prototipo. «Me importa que sea una persona con ideas claras», le aseguró. En los totales se explayó un poco más. «Si te metieras en mi historial de búsqueda encontrarías chicas rubias, con buenas tetas», especificó.

Noticia Relacionada Una soltera se rebela y rechaza categóricamente participar en los juegos de 'First Dates': «¡Déjalo!» María Robert Dora tuvo una cita con Joaquín, un soltero tan inexperto en el amor como ella. Pero desde el principio tuvo claro que no era su tipo

Leire (18) era morena, pero compartía con Ken sus inclinaciones por el líder de Vox. «Para mi un buen presidente es Santiago Abascal. Partiendo de la base de que todos nos van a engañar, porque eso es inevitable, cuando llegan al poder. Pero a España le hace falta un cambio radical, un cambio conservador. Lo que no me parece normal es que ahora quieran enseñar árabe en los colegios, ponte tú a enseñar español en un colegio en Marruecos. Se ríen de ti», comentó al presentarse.

Al igual que su cita, la estudiante de bachillerato de Alcobendas tenía claro lo que no quería en un chico. «Nunca podría estar con un perroflauta, que me vista con pantalones anchos, fumando pipa y a Podemos», espetó con sorna.

Las 'red flags' de Ken se vuelven en su contra

Antes de encontrarse cara a cara con Ken, Leire conoció las tres 'red flags' que su pretendiente había apuntado en un papel: que fuese poco activa sexualmente, que se considerara feminista y que llevara exceso de Botox. La joven no se sentía representada por ninguna, así que a priori coincidían en todo. Pero sí que le dio para formarse una primera impresión de su pretendiente poco favorable. «Una persona muy superficial y muy echado para adelante para una primera cita, sin ni siquiera haberme saludado».

Al conocerse la presión de la soltera sobre su acompañante no mejoró. Y es que Leire y Ken solo congeniaron en sus ideas políticas «muy de derechas, más Vox que de PP». Criticar la gestión de Pedro Sánchez fue lo más cerca que estuvieron de encontrar puntos en común.

Leire y Ken en un momento de la cita MEdiaset

Físicamente a ella le pareció que llevaba un corte de pelo «de padre». Durante la cena lo describió como demasiado «parado» y «blandito» para su gusto. «Necesitaba un poco más de sangre, con una persona tan tranquila no podría convivir, más que nada porque me aburro», constató. En gustos y aficiones tampoco se entendieron. «Cuando me ha dicho los hobbies me he quedado blanca; cuando ha dicho que ha dejado el balonmano porque no le gusta el contacto físico… ¿Pero este tío? Un poco blandito sí que se le ha visto», comentó la madrileña.

En la intimidad del reservado Ken tuvo la oportunidad de mejorar la opinión de su acompañante sobre su parsimonia, pero una vez más ella tuvo que llevar el rumbo de la conversión para evitar los silencios incómodos. Ni por Santiago Abascal, Leire quiso darle una segunda oportunidad.