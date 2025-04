Una dermatóloga desvela cómo evitar la caída del pelo al ducharse y cómo fomentar su crecimiento

Donald Trump de nuevo protagonizando una información. En este caso, sobre un aspecto cuanto menos curioso que pone en el foco una parte muy específica de su anatomía: su pelo, su cabeza... más bien su cabello. Y es que el presidente de Estados Unidos ha dado a conocer una orden ejecutiva en la que insta al Departamento de Energía estadounidense a terminar con las regulaciones de agua de la ducha. Ha referido que tarda 15 minutos en mojarse el cabello porque sale con poca presión, «por goteo» y es algo que considera «ridículo». De ahí esta nueva decisión que parece que será realidad.

En 'TardeAR' (Telecinco) han querido saber hasta qué punto es recomendable para la melena eso de ducharse con la presión máxima. ¿Realmente es beneficioso? Para dar la mejor de las respuestas Frank Blanco y Verónica Dulanto han hablado en directo con Paloma Borregón, dermatóloga, que ha dado unos detalles imprescindibles que deberían hacer pensar –y cambiar de opinión– al mismísimo Donald Trump.

Borregón ha referido que hay varios factores clave. El primero y comentado por el que tanto está presumiendo de melena al otro lado del océano, en relación la presión: «En general mejor que no, que no sea con mucha fuerza. A la hora de aclarar la cabeza sí podría ser mejor más presión para quitar el champú y que no haya restos pero tampoco sin pasarse». Otro de los consejos de Paloma Borregón ha sido respecto a la temperatura del agua: «Lo recomendable es utilizar agua tibia, en general. Sobre todo evitar el agua muy caliente, porque debilita la fibra capilar y el folículo. Al final podría generar que se cayera aún más el pelo. Y antes de terminar, un poco de agua fría, para estimular el crecimiento».

Injertos de pelo

Hace justo unas semanas que en 'TardeAR' abordaban otro tema peliagudo, el de los injertos de pelo, uno de los tratamientos estrella del momento. Son muchos los famosos que han recurrido a esto y cada vez hay más clínicas especializadas en ello. Verónica Dulanto y Frank Blanco compartieron con el doctor Francisco Sobrino, cirujano capilar, sobre este tema.

Concretamente se trató el caso de Rafa Nadal, que parece «no ha conseguido que ese injerto le vaya bien». Esto se debe a que no todas las personas son buenas candidatas, aunque «la mayoría sí». Es importante ponerse en manos de buenos profesionales y que el caso se trate de manera «personalizada».