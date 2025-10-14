Una dermatóloga avisa de los riesgos de utilizar bisutería low cost: «Cuidado con los eccemas y las descamaciones»

Remedios se considera «adicta» a la bisutería de bajo coste, a los pendientes, anillos, pulseras y collares «baratos» que le permiten «tener un modelo para cada conjunto que me pongo». Así se lo ha contado a Joaquín Prat en 'El tiempo justo' desde ... Málaga, donde vive, y hasta donde se ha desplazado una reportera del programa para conocer de primera mano de qué tipo de complementos hablaba la entrevistada. Esta no ha dudado en preparar un bodegón con todo tipo de abalorios y ha dicho que «jamás» le ha salido ninguna herida o sarpullido por utilizarlas: «Soy pobre pero no delicada».

Para conocer qué podría pasarle si sigue usando este tipo de productos, Joaquín Prat y su equipo de periodistas han hablado con una experta, una dermatóloga que ha tenido claro que hay que avisar y advertir sobre lo que conlleva optar por bisutería a precios bajos y de dudosa calidad. Paloma Borregón, la experta consultada por 'El tiempo justo', ha hablado alto y claro sobre las consecuencias de lucir este tipo de bisutería: «Puede producir eccemas alérgicos de contacto. Cada vez que usamos una joya en concreto podría salir un eccema, lesiones rojizas, descamaciones y luego el riesgo de infectarse por este tipo de lesiones».

El quid de la cuestión está en la composición de las piezas, con qué se han fabricado, bien metales o sustancias que pudieran llegar a ser tóxicas. «Suelen tener níquel y este es el que afecta sobre todo al tejido cutáneo», ha especificado esta profesional de la dermatología.

Las zonas más delicadas son las que presentan la capa más fina, más débil. Paloma Borregón ha señalado la parte de las orejas, en el cuello, donde la piel es también más sensible, e incluso el ombligo, algo que ha sorprendido a Joaquín Prat. «¿Cómo que el ombligo?», ha preguntado. «Sí, porque el botón de los vaqueros suele ser metálico y si tiene determinadas sustancias al final causa lesiones en esa zona», ha respondido la dermatóloga.

Esta profesional ha puesto el acento en las tiendas de bajo coste que traen este tipo de mercancías a la ciudadanía. De hecho, Remedios ha confesado que ella adquiere sus sortijas y collares a través de «una tienda de internet, una página conocida por todos, y es que dan el pego». Borregón ha incidido en que hay que tener cuidado por las lesiones que llegan a generarse en la piel y las consecuencias de las infecciones de las heridas.