El tiempo justo

Una dermatóloga avisa de los riesgos de utilizar bisutería low cost: «Cuidado con los eccemas y las descamaciones»

Joaquín Prat ha hablado con una experta en cuidado de la piel sobre los accesorios, pendientes y collares de 'bajo coste' para conocer si conlleva algún peligro lucir artículos fabricados con determinados metales y sustancias.

Maria Sánchez Palomo

Remedios se considera «adicta» a la bisutería de bajo coste, a los pendientes, anillos, pulseras y collares «baratos» que le permiten «tener un modelo para cada conjunto que me pongo». Así se lo ha contado a Joaquín Prat en 'El tiempo justo' desde ... Málaga, donde vive, y hasta donde se ha desplazado una reportera del programa para conocer de primera mano de qué tipo de complementos hablaba la entrevistada. Esta no ha dudado en preparar un bodegón con todo tipo de abalorios y ha dicho que «jamás» le ha salido ninguna herida o sarpullido por utilizarlas: «Soy pobre pero no delicada».

