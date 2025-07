La denominan «zumbada» en la nómina y la justicia desestima la demanda: «¡Es lamentable!»

Tamara August es una vecina de Barakaldo que está viviendo una situación «injusta» y que la deja en una situación de «desprotección absoluta». Así lo ha contado a Sonsoles Ónega esta tarde, relatando cómo descubrió que su ex marido, uno de sus actuales jefes, le ingresó la nómina incluyendo como titular en el concepto de 'Beneficiario' la palabra «zumbada». Al ver esta palabra, decidió presentar una demanda para que «se hiciera justicia». Sin embargo, según ha explicado en directo en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), la respuesta de la Justicia no ha sido la esperada y la denuncia ha sido desestimada.

Tamara ha contado cómo a día de hoy cuenta con una reducción del 99% de su jornada laboral, pues es beneficiaria de una prestación pública, la popularmente conocida como CUME, que permite a quienes la tienen reconocida poder cuidar a hijos y/o familiares en situación de dependencia, con discapacidad. «Mi vida es él, mi niño, que es pequeño y me necesita para todo», ha explicado a las cámaras. Su exjefe, como apuntamos anteriormente, es el padre del menor, y habría sido este y su socio los que habrían realizado tal gestión.

La respuesta del Juzgado ha sido desestimar esa demanda y ella se ha quedado sorprendida y muy decepcionada: «Me parece increíble la motivación de la sentencia. Es lamentable que se cargue sobre una persona la responsabilidad de que otra te insulte. Creo que esto no debería pasar jamás. Me siento desprotegida y ningún trabajador debería experimentarlo. ¡Es lamentable! Nadie debería insultarme cuando recibo mi salario».

La historia de Tamara August es compleja y hay «otros detalles a tener en cuenta». La sociedad es de Jonathan e Iñaki, los socios titulares del negocio. Este último es el que se ha responsabilizado de haber realizado esas transferencias con el título de 'zumbada' como beneficiario. «Así mi ex, Jonathan, se ha desmarcado de lo sucedido». August ha referido que ese mismo Juzgado que ahora «no considera que me están insultando», le «denegó la posibilidad de teletrabajar, solo que presentamos un recurso para cuidar de mi hijo y trabajar».

El exmarido del menor ha llegado a referir que «no sabe qué patología tiene el menor y le desea una pronta recuperación». Tamara August se ha mostrado muy apesadumbrada y ha dejado claro que ella solo se dedica «a cuidar de mi hijo, que me necesita». El presunto responsable del abono de la nómina ha comentado que lo que este dijo ante el juez fue «que le traicionó el subconsciente. De verdad no entiendo nada, no se qué ha sucedido ni comprendo el resultado».