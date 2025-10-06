Así fue la declaración de amor de Bárbara Mirjan a Cayetano Martínez de Irujo: María Eugenia Yagüe reproduce las palabras con las que emocionó a los invitados

El sábado tuvo lugar una de las 'bodas del año', el 'sí, quiero' de Cayetano Martínez de Irujo a Bárbara Mirjan en Sevilla. La capital hispalense se vistió para la ocasión y generó gran expectación, tanta como está evidenciándose en las escaletas de los programas de televisión de este lunes. Tanto por la mañana como por la tarde se está dedicando un auténtico despliegue para recopilar algunos de los momentos más señalados del enlace y así lo han hecho en 'El tiempo justo' (Telecinco). Joaquín Prat ha dedicado buena parte de la mesa del corazón del espacio a este evento y se ha dado alguna información que ha dejado a todos sorprendidos.

Una de las más especiales ha sido la referida al discurso que dio Bárbara Mirjan durante la velada, ya en la celebración. María Eugenia Yagüe, que pudo presenciar los momentos más señalados de la velada, ha recogido las palabras que resultaron especialmente emocionantes por lo que venían a decir: «Tienes un gran corazón». Estas palabras vinieron a refrendar una situación compleja que su ya marido vivió con la prensa y ella quiso poner en valor la esencia del duque de Arjona y conde de Salvatierra.

Los detalles del vestido de novia de Navascués

Según la periodista del corazón, se dedicaron muestras de cariño constantes y la novia sorprendió sobre todo por su personalidad. «Disfrutó mucho en el baile y se les vio encantados», han referido en plató. Ella lucía radiante, según la opinión de la mayoría, y para conocer más detalles sobre el vestido de Bárbara Mirjan han hablado en directo con la diseñadora y fundadora de Navascués, que firma el modelo nupcial. Cristina Martínez-Pardo Cobián ha compartido con Joaquín Prat que ha recibido ya los mensajes de agradecimiento de la ya mujer de Cayetano Martínez de Irujo.

La diseñadora ha explicado detalles del traje: los guiños a la Casa de Alba, los recuerdos a la madre del novio, la duquesa de Alba, referencias a la ciudad de Sevilla e incluso el recuerdo del vestido al diseño que lució su ya cuñada, Cayetana Martínez de Irujo, cuando se casó con Francisco Rivera. Sobre esto ha compartido que todo ello fue a consenso con la novia, que se mostraba «muy ilusionada al ir dando forma al traje». La mayoría de las críticas al modelo que lució han sido positivas: «A la altura de una boda de este calado, un corte tradicional y clásico e iba muy favorecida».