A debate, la capacidad de ahorro de los jóvenes: «¿No puedes… o no quieres?»

En España los jóvenes menores de 30 años ganan de media 21.000 brutos al año, unos 1.500 euros al mes. Así lo ha referido Pepa Romero, que estaba presentando 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) en esta tarde de viernes. En plató, dos jóvenes españolas que han querido mostrar en qué situación viven y responder a lo que se les preguntaba al arranque de este contenido: «Personas como vosotras, de menos de 30, a la hora de ahorrar, ¿no puedes… o no quieres?».

Ambas han dado versiones diferentes para responder a la cuestión. Si bien los gastos medios son similares, según datos estadísticos –250 euros al mes para abonar luz, agua, internet, teléfono; 200 euros para comida–, los sueldos y las situaciones son bien diferentes. De un lado, Elsa, con un sueldo de 1.100 euros y dos hijas. Tiene 24 años y, de manera sorprendente, ha dicho que ella «sí he ahorrado durante un tiempo, alrededor de 300 euros al mes». Al escucharla, todos los colaboradores han dicho que le dijeran la fórmula mágica, mientras ella reía. Tras esto, que antes vivía con su pareja, ya separados, y eran dos sueldos.

Elsa ha dicho que para ella es clave comprar cada tres días, anda de grandes compras mensuales. También «hacer menús semanales y comprar solo lo que realmente se va a consumir». Ha añadido que la fruta y la verdura en tiendas y comercios de barrio, nada de grandes superficies.

La otra respuesta ha venido por parte de Mar Culés. Ella lleva un año viviendo en Barcelona y se mudó a Madrid hace un año para mejorar su situación profesional. Es periodista y afirma que gana 1.500 euros, «pero no me llega para nada, solo hago sobrevivir, nada de vivir». Comparte piso, tiene una habitación alquilada por 600 euros, y ha explicado que no puede viajar ni tomarse vacaciones y que la situación es difícil. «Al venir de un pueblo, cuando llegué a la ciudad me di cuenta de las diferencias de precios entre un sitio y otro y esto es imposible», ha apuntado.

Pepa Romero ha compartido con la audiencia os consejos que dan los expertos para poder afrontar el día a día y que las cuentas salgan a final de mes. Se apunta que la cuenta sería la siguiente: «El 50% del sueldo a gastos fijos, el 30% a gastos no esenciales y así intentar ahorrar un 20%».