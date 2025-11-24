Suscríbete a
David Céspedes, especialista en salud pública, sobre los paseos de Marcos Llorente sin ropa a cero grados: «Es una exageración, no es recomendable»

Este médico ha explicado de manera contundente qué podría haber de perjudicial tras la práctica de la que presume el futbolista en sus redes sociales: «Debería tener cuidado por los muchos seguidores que tiene».

'Y Ahora Sonsoles'
'Y Ahora Sonsoles' antena 3

Maria Sánchez Palomo

Marcos Llorente vuelve a estar en boca de todos y no por méritos deportivos, sino por una polémica que vuelve a estar de actualidad por la época del año en la que estamos. Y es que no es la primera vez que el futbolista ... del Atlético de Madrid se pasea por la mañana sin camiseta, en pantalón corto, con los termómetros bajo cero en la capital. Según él, lo hace para tener mejor salud y forma física y lo recomienda a sus seguidores en sus perfiles de plataformas sociales.

