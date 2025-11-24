David Céspedes, especialista en salud pública, sobre los paseos de Marcos Llorente sin ropa a cero grados: «Es una exageración, no es recomendable»

Marcos Llorente vuelve a estar en boca de todos y no por méritos deportivos, sino por una polémica que vuelve a estar de actualidad por la época del año en la que estamos. Y es que no es la primera vez que el futbolista ... del Atlético de Madrid se pasea por la mañana sin camiseta, en pantalón corto, con los termómetros bajo cero en la capital. Según él, lo hace para tener mejor salud y forma física y lo recomienda a sus seguidores en sus perfiles de plataformas sociales.

De ello han comentado en el programa de Sonsoles Ónega, en el que han mostrado esas imágenes de Llorente con el torso desnudo sacando a sus perros y con los termómetros en Madrid que no llegaban a los cero grados. Un especialista en salud pública, David Céspedes, ha dado su opinión al respecto en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) y ha sorprendido a los presentes, pues se ha mostrado un tanto crítico en relación a los hábitos del jugador. Céspedes ha apuntado que «no es recomendable para todo el mundo, porque cuando el cuerpo baja de temperatura de forma excesiva comienza a acelerarse la respiración y el ritmo cardiaco».

Este médico ha apuntado que sí podría ser saludable pero siguiendo unas pautas que no parecen ser las que lleva Marcos Llorente, que sería «salir sin camiseta y darte un paseo de entre cinco y diez minutos, con temperaturas de entre 12 y 15 grados, eso sí podría ser un buen hábito». Lo que ocurre es que el futbolista español estaría andando a primera hora de la mañana durante 20 minutos, que «es una exageración» y con temperaturas de «0 a 5 grados». Céspedes ha querido ser cauteloso al referirse al jugador pero compartido una reflexión que podría aplicarse a la postura de Llorente: «La experiencia personal no es una evidencia científica, esta estaría en la repetición de la primera, que se diera en muchos individuos».

Sonsoles Ónega ha contado con un coach nutricional y deportivo que sí estaría de acuerdo con Marcos Llorente y que incluso estaría llevando a cabo la misma práctica. Onatz Alcaraz, desde Pamplona, ha «recomendado hacer lo mismo que el jugador, a cero grados y sin camiseta, pero ir acostumbrándose a ello de manera gradual». Él afirma que la ciencia avala esa fórmula, porque se activa «un neurotransmisor que te da energía, foco, por lo que es mejor empezar la mañana así que delante del móvil desde la cama», ha sentenciado.