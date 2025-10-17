Suscríbete a
David Bustamante confiesa que tocó fondo y estuvo a punto de «cambiar de profesión»: «Fue muy duro»

El cantante se sinceró en el matinal de Antena 3 con un cuestionario en el que tuvo que 'mojarse'

David Bustamante se ha sincerado en 'Espejo Público' sobre su peor momento.
David Bustamante tiene nueva gira y para promocionarla está de ronda esta semana por Antena 3 para darla a conocer. Primero, visitó a Trancas y Barrancas en 'El Hormiguero' y poco después pisaba el plató de 'Espejo Público' en donde se sinceraba con ... Susanna Griso, presentadora del matinal de la cadena de Atresmedia, y revelaba que hubo un momento en que pensó en dejarlo todo. Una confesión inédita que destapaba el 'peor momento' del cantante.

