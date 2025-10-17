ESpejo Público
David Bustamante confiesa que tocó fondo y estuvo a punto de «cambiar de profesión»: «Fue muy duro»
El cantante se sinceró en el matinal de Antena 3 con un cuestionario en el que tuvo que 'mojarse'
David Bustamante tiene nueva gira y para promocionarla está de ronda esta semana por Antena 3 para darla a conocer. Primero, visitó a Trancas y Barrancas en 'El Hormiguero' y poco después pisaba el plató de 'Espejo Público' en donde se sinceraba con ... Susanna Griso, presentadora del matinal de la cadena de Atresmedia, y revelaba que hubo un momento en que pensó en dejarlo todo. Una confesión inédita que destapaba el 'peor momento' del cantante.
'Espejo Público' llegaba a la sección 'Más Espejo' y para abrirla contaba con David Bustamante. «Ha sido brutal, es la gira de mi vida», aseguraba el cantante a Susanna Griso sobre la gira en la que no solo cantaba sus canciones de siempre, sino también nuevos temas de su último disco, 'Inédito'.
La entrevista avanzaba y llegó el momento en que Nando Escribano, colaborador de 'Espejo Público' le hacía una ronda de preguntas más comprometidas. «¿Has llegado algún día a decir: 'lo dejo, cambio de profesión? Sí o no», le cuestionaba el periodista a David Bustamante que respondía alto y claro ante las cámaras de Antena 3.
«Pues, mira, lo que estábamos hablando antes», empezaba señalando el cantante a Nando Escribano antes de darle la respuesta. «Cuando me seguían cinco coches, 24/7, esa parte fue muy dura», confesaba David Bustamante en 'Espejo Público' que reflexionaba cómo había logrado superar esa fase.
«Ahora tengo una vida más relajada. He hecho todo lo posible porque así sea, tener esos dos mundos. El escenario y luego tener mi vida», manifestaba el cantante en el matinal de Antena 3 que para terminar dejaba una 'pullita' a los 'paparazzis'. «Es normal que tu vida interese pero de una forma más amable y menos voraz uno vive más sanamente», sentenciaba David Bustamante ante las cámaras de 'Espejo Público'.
