David Broncano regresa a TVE con pulla a Pablo Motos y derrota ante 'El Hormiguero'

La guerra de las audiencias es larga y alberga horrores. Tantos que hasta el pelo de David Broncano ha cambiado de color. Lo que no ha cambiado es el músculo de 'El Hormiguero', que lleva una semana ya marcando buenos datos y, en su primer enfrentamiento de la temporada con 'La Revuelta' ha vuelto a imponerse.

Empieza la temporada como acabó, con 'El Hormiguero' de Pablo Motos liderando las audiencias. Y van ya...

Este lunes, el programa de Antena 3 empezó la semana como el espacio de entretenimiento más visto de la televisión, con un 17,2% de cuota de pantalla, un punto por encima que su principal rival, que fue lo más visto en La 1 pero no logró batir a 'El Hormiguero'.

Según datos de Dos30', 1.944.000 espectadores de media vieron el regreso de Mar Flores a la televisión, entrevistada por Pablo Motos sin alusión de ningún tipo al programa de la cadena pública.

Sí habló David Broncano de Pablo Motos, aunque no le hizo falta mencionar directamente al presentador. Bastó con sus invitados.

Tras la habitual aparición del Hombre Mágico para pedir a los niños que se fueran a la cámara, el presentador de 'La Revuelta' tomó la palabra: «Todos los niños son válidos para la audiencia. Luego siempre nos ganan por los niños. Tú di que se queden los niños».

Por si la alusión no había quedado clara, hizo también referencia a algunos de los invitados de 'El Hormiguero' la semana pasada: «La semana pasada Sergio Ramos, Arturo Pérez-Reverte y Bertín Osborne, toda una declaración de intenciones».

Las suyas también han quedado descubiertas, pero de momento parece que no son suficientes para batir al rival más fuerte de la parrilla.