David Broncano y Lalachus se imponen a Pedroche por la mínima en las campanadas más reñidas

Las campanadas son ya cosas de dos, por mucho que el resto de cadenas sigan pasando la ruleta de presentadores, probables, improbables, de la casa, de fuera. Que si desde Canarias, que si fichajes 'estrella', que si nuevas plataformas... Nada. Ha tenido que ponerse pajarita David Broncano para apagar el 'efecto Pedroche', que llevaba tres años liderando, embarazo o no mediante.

No sucedió lo mismo este año... aunque casi. El presentador de 'La Revuelta' y Lalachus consiguieron lo que parecía imposible, salvar los muebles de una pública politizada a base de irreverencia, chistes y hasta saludos a sus vecinos de palco. Ni la expectación por el vestido de Cristina Pedroche, elaborado a partir de su leche materna, pudo mantener su relumbrón ante la novedad de La 1, que lidera las audiencias de las campanadas con 5.642.000 de espectadores y 33,1% de cuota, frente a los 5.550.000 de televidentes y el 32,6% de 'share' de Antena 3, según datos de Barlovento Comunicación a partir de datos de Kantar Media. Una victoria por la mínima en un pulso muy reñido, como llevan haciendo desde septiembre ambas cadenas.

Claro que no hay dos sin tres. O quizás a partir de ahora sí. Carlos Latre no pudo competir con Broncano y Pablo Motos y Telecinco siguió el mismo camino en el primer minuto del nuevo año. De hecho, en estas Campanadas ni siquiera aparece en el top 3. La cadena de Mediaset España, con Ion Aramendi y Blanca Romero como presentadores, no sol ono compitió con sus rivales directas sino que quedó por detrás de La 2 y también de TV3. Con apenas 600.000 espectadores y un 3,5% de cuota, las Campanadas confirman la debacle de Telecinco. La autonómica catalana, por cierto, logró más espectadores que Telecinco, Cuatro y La Sexta.

Sube este año el consumo de televisión, a los 17 millones, en parte gracias a una noche que es oro para las cadenas. Las campanadas fueron vistas por 16,1 millones de personas, con una cuota de pantalla del 94,6% en el total cadenas que las retrasmitieron, según codificación de Kantar Media, pero el liderazgo de David Broncano y Lalachus confirma, además, que el espectador está aburrido de un formato estanco, casi caduco.

Los revolucionarios del pasado son los reaccionarios del futuro. Pedroche se inventó un aliciente que agitó el avispero de los balcones de Sol, pero ha tenido que llegar el presentador de 'La Revuelta' por el tejado de Tío Pepe para que no brille ni la leche materna de su enjoyado vestido. Con calcetines rojos pero sin bata. Eso sí, con mucha política.

¿Televisión pública o política?

Claro que la gran pregunta es si la pública está para lo que hizo. Para buscar competir y no informar, para ideologizar en su minuto de oro, para hacer campaña con la vivienda, con las lenguas cooficiales o burlarse de la religión. Banalidades en los balcones de Sol sí, pero ofensas, con el dinero de todos además, las justas.