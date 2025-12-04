David Broncano da a elegir a Pedro Ruiz entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' y su respuesta lo deja 'ko'

'La Revuelta' (La 1) recibía este miércoles a Pedro Ruiz que se estrenaba como invitado del espacio de David Broncano. Así, el escritor llegaba para presentar su nuevo libro '¡Paren el mundo, que me bajo!', una obra que tiene como telón de ... fondo «la dictadura digital». Sin embargo, ese no fue el único asunto que se abordó en el plató, ya que también en la entrevista el presentador le dio a elegir entre su programa o 'El Hormiguero' (Antena 3) para ver cuál era su 'preferido' y la respuesta del invitado lo dejó en 'shock'.

Pedro Ruiz llegaba a 'La Revuelta' con un poema como regalo para David Broncano. «Llegó a Prado del Rey tras mucha resistencia, con un decreto ley que respalda la audiencia. Pregunta por la pasta, por polvos, gatillazos, es un iconoplasta y nació sin embarazo», manifestaba el invitado del programa de La 1 que era preguntado por el presentador por sus preferencias televisivas, concretamente, entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'.

«Veo todos los programas, en unos me quedo más y en otros menos», revelaba Pedro Ruiz que a pesar del interés de David Broncano por sonsacarle al invitado si se veía 'El Hormiguero'. «¿Ves la competencia en esta franja?», le cuestionaba directo el humorista.

«Hago zapping, me gusta saber cuál es la entidad de las bocas y estar con todo el mundo, cada uno hace un programa a su estilo», confesaba Pedro Ruiz, a lo que David Broncano lo 'acorralaba'. «No nos gusta el zapping aquí, ¿eh? Quiero decir, una vez que ya has decidido poner La 1, que cambies luego... ¿Cambias?», le advertía con sorna el presentador de 'La Revuelta'. «¿Esta prohibido cambiar? ¿No estamos en un país libre?», le contestaba rotundo el invitado del espacio de La 1, que le explicaba al presentador su argumento.

«Oigo a todo el mundo con cariño, porque creo que todos aportamos cosas. Hay que relacionarse bien, estamos en un momento de demasiada crispación. Hay que quererse y ser amable», pronunciaba Pedro Ruiz que se llevaba una gran ovación del público de 'La Revuelta', mientras David Broncano le tomaba la palabras: «Es verdad que además a esta hora, que es en la que más audiencia hay, en todos los programas hay buen contenido».