David Bisbal y Lola Índigo continúan con su 'pique' en 'La voz kids'

Llegan los nervios, los 'talents' y los 'coaches'. Llega 'La voz kids' esta noche a Antena 3 y lo hace, además, con dos debuts, una gran ausencia y novedades. Edurne y Manuel Turizo se estrenan en el formato tras la salida de Rosario Flores, que ha dejado el listón bien alto durante todas estas temporadas y será la segunda vez que se ausente. «Se han portado muy bien conmigo y he disfrutado mucho. Es emocionante», reconocía Edurne a ABC en uno de los descansos durante el rodaje de las audiciones a ciegas. «Mi criterio para elegir a los niños es solo uno», añadía Manuel Turizo dándose golpes en el pecho y haciendo referencia a que el corazón es el guía para dejarse llevar y pulsar el botón. Ambos se estrenan tras la salida de Rosario. «Cuando supe que iba a estar aquí, cerraba los ojos y me lo imaginaba. Pero verte en la silla y dejarte enamorar por una voz, pulsar y darte la vuelta es increíble», asegura Manuel Turizo.

La valentía de los niños en el programa es algo que no deja de sorprender a los 'coaches'. «Vamos a ver, si yo era un manojo de energía en 'Operación Triunfo', no sería capaz de presentarme así de niño. Siempre he dicho que lo que pasaba en 'Operación Triunfo' es que nos dieron tres claros premios. Me ponía muy nervioso, sufría muchísimo porque sí o sí quería estar en esa tercera posición. Aquí es diferente, los niños lo que consiguen es una formación, sí o sí vas a tener que estudiar y todo el tiempo se lo estamos diciendo», reconocía David Bisbal entre risas. Está feliz de compartir el programa de nuevo con Lola Índigo, aunque continúa el pique por llevarse al mejor de los talentos.

A pesar de que lleva muchos años en 'La voz kids' y Lola Índigo ya no es la novata en este formato, a ambos les sigue costando decir que no a un niño. «Cuando son pequeños es una faena, pero también hacemos el trabajo de consolarlos y explicarles un poco que, aunque les parezca ahora esto la oportunidad de su vida, tienen siete años. Y les contamos que su vida ha sido muy corta y van a tener un montón de oportunidades y van a presentarse a 200.000 castings y les van a decir 200.000 veces que no. Está bien aprender a recibir ese 'no' chiquitito porque esa es la realidad de la vida, que la mayoría son 'no', de vez en cuando hay un 'sí' y es una bendición», aseguraba Lola Índigo.

Es inevitable que los 'coaches' hagan memoria de su vida cuando ven a tantos niños cantar. «'Barbie Girl', de Aqua, era la canción de mi infancia», explicaba Índigo. «'Bailar pegados es bailar', la mía, aunque en mi casa sonaba 'Yo soy gitano'», añadió Bisbal mientras entonaba la canción y daba palmas. Pese a que el programa cuenta con diez ediciones, sigue funcionando bien en televisión. «El secreto está en los niños. No hay nada más puro y más sincero. Siempre dicen la verdad. Ver a un niño ilusionado, ver a un niño ver a un máquina que tiene las cosas muy claras y que viene con su propuesta artística y es un shock, para mí es mucho más interesante que vernos ya a los adultos, que mola mucho también, pero es que los niños son otra cosa», reconocía Lola Índigo.