Javier Dasí, experto energético, sobre cómo ahorrar dinero al poner la calefacción en casa: «Pueden hacerte pagar hasta la mitad de luz y gas»

Ha llegado el frío. Con ello, las comunicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con avisos especiales sobre nevadas en algunos puntos de nuestro país. Entre el jueves 20 y el viernes 21 de noviembre la cota de nieve va a bajar hasta ... unos «300 a 400 metros en zonas de la mitad norte: nevará no solo en las montañas, sino también en zonas bajas a partir del jueves a mediodía», se podía leer en la nota de prensa.

Esto provoca que muchos hogares tengan que anticipar el encendido de la calefacción para protegerse de temperaturas que van a bajar, incluso, hasta los -1 grados.

El tiempo justo, el espacio de las tardes de Telecinco presentado por Joaquín Prat, ha abordado la preocupación existente en muchas casas sobre optimizar el gasto de calefacción con el objetivo de reducir la factura.

'Winter is coming': La primera ola de frío pone contra las cuerdas a muchas familias en riesgo de pobreza energética: "No puedo pagar la luz y el gas" https://t.co/w7catclSFD — El tiempo justo (@eltiempojusto) November 20, 2025

Javier Dasí, experto energético, ha comentado algunos consejos que permiten ahorrar en la factura de calefacción. Lo ha hecho tras el testimonio de Conchi, una madrileña que ha asegurado tener que decantarse entre luz y gas. «Si pongo la calefacción tengo una factura de 350€ cada dos meses. O enciendo la calefacción o pago luz».

Por eso, ella, por el momento, está utilizando radiadores eléctricos en lugar de encender la calefacción. Una alternativa que este experto energético entrevistado por El tiempo justo considera apropiada para ahorrar dinero en la factura.

«La bomba de calor, o aire acondicionado, es lo más eficiente y lo que menos luz va a gastar»

«Hay ciertas cosas que pueden hacerte pagar hasta la mitad de luz y gas», aseguraba en el inicio de su exposición. «Lo primero, utilizar dos radiadores eléctricos que puedes mover a la estancia dónde estáis en la casa», advierte.

Otra recomendación que ha lanzado Javier Dasí es la de «no estar encendiendo y apagando». En su lugar, «lo que hay que hacer es encenderlo y dejarlo unas horas hasta apagarlo». Por último, señala que «la bomba de calor, o aire acondicionado, es lo más eficiente y lo que menos luz va a gastar. Vais a gastar menos que con radiadores».