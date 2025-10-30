Suscríbete a
La gran hazaña que ha conseguido Dani Martín y que ningún otro artista había logrado: «Una cosa es echarle huevos y otra…»

El cantante madrileño emprende la gira '25 P*t*s Años' para celebrar su cuarto de siglo de carrera, y presentó en primicia su nuevo sencillo

María Robert

'El Hormiguero' puso el broche de oro a la celebración de los 3000 programas y al mes de octubre recibiendo a uno de los invitados del club platino. Dani Martín volvió este jueves 30 al 'show' de las hormigas con varias noticias ... que desvelar a sus fans. Durante su charla con Pablo Motos, el cantante madrileño promocionó la gira '25 P*t*s Años', un tour homenaje al cuarto de siglo que lleva en la música y que comienza con diez conciertos en el Movistar Arena para continuar por varios puntos de España más adelante.

