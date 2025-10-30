La gran hazaña que ha conseguido Dani Martín y que ningún otro artista había logrado: «Una cosa es echarle huevos y otra…»

'El Hormiguero' puso el broche de oro a la celebración de los 3000 programas y al mes de octubre recibiendo a uno de los invitados del club platino. Dani Martín volvió este jueves 30 al 'show' de las hormigas con varias noticias ... que desvelar a sus fans. Durante su charla con Pablo Motos, el cantante madrileño promocionó la gira '25 P*t*s Años', un tour homenaje al cuarto de siglo que lleva en la música y que comienza con diez conciertos en el Movistar Arena para continuar por varios puntos de España más adelante.

Además, el artista presento en primicia su nuevo 'single'. Titulada 'VEINTICINCO', la canción hace un guiño a algunas de sus canciones más emblemáticas, como 'Emocional', '16 añitos' o 'Qué bonita la vida'. «Es la canción que conmemora esta gira de 25 años», explicó el invitado y aclaró que «no vengo a vender entradas esta vez, sino a dar las gracias al público por la acogida que le ha dado a los conciertos».

Un regalo para los fans incondicionales

Tanto tiempo después de su debut, Dani Martín se considera un afortunado por poder seguir viviendo de lo que más le gusta. «El tema habla todos esos recuerdos y momentos. Y la gira, va de mis discos más icónicos, 'Zapatillas', 'Estados de ánimo', 'Cero', 'A a contracorriente'. Creo que es lo que la gente merece y merecemos».

El 'tour' del intérprete comienza dentro de dos semanas. «Una cosa es echarle huevos y otra cosa es decir, voy a hacer diez conciertos en Madrid, en el Movistar Arena», reaccionó Motos. Pero el cantante se quitó mérito, asegurando que lo ha decidido el público. «Saqué uno y se fue vendiendo, y luego otro», hasta llenar diez veces el recinto. «¿Lo había hecho alguien antes?», quiso saber el presentador. «Antes no, ahora me ha igualado el maestro Joaquín Sabina», confirmó el madrileño.

Tras pasar por la capital, el ex vocalista de El canto del loco parará en Gijón, Bilbao, Santander, Barcelona, Málaga o Toledo, con el propósito «de acercarnos otra vez a la gente que hizo que veinticinco años atrás esto existiera».

Al verlo tan contento con la salida del sencillo, al de Requena le picó la curiosidad sobre si miraría las escuchas al día siguiente. «No, porque ha salido Rosalía», apuntó el invitado, que se deshizo en halagos hacia la catalana. «Nos queda admirarla, agradecerle porque nos pone en el mapa y un aplauso. Yo estoy en otra liga. Rosalía es Audrey Hebpurn, y nosotros Fernando Esteso y Pajares. Es una especie de John Lennon, de los Beatles».