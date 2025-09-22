La cuadrilla de María Patiño desvela cómo es la nueva casa de Kiko Rivera: «Es muy 'reguetonera', ¿no?»

Mientras Isabel Pantoja hacía las maletas para dejar Cantora, Kiko Rivera podría haber estado haciendo lo mismo para abandonar la casa familiar, la que ha compartido con Irene Rosales y sus hijas, y mudarse a la casa que habría comprado, según ha explicado directo María Patiño y su equipo de 'No somos nadie' (Quickie): «Estando yo en otra cadena trabajando me contaron que Kiko Rivera no se iba a comprar una casa hasta que no se separase de Irene. Yo lo conté, lo dije, y a ella le molestó muchísimo. Pues bien. Lo que yo adelanté en su momento se ha convertido en una realidad, porque el hijo de la cantante se habría comprado una casa valorada en medio millón de euros».

Así arrancaba la presentadora para hablar del inmueble donde estaría viviendo ya el DJ, situada en Bollullos de la Mitación, «informan algunos medios», en una urbanización llamada La Juliana: «Estaría a seis kilómetros de Sevilla y a 12 del dominio que compartía con Irene Rosales, en Castilleja de la Cuesta, donde vive ella con sus hijas. Vaya, a diez minutos las tendría». Dicho esto, han dado paso a un vídeo donde se han ido mostrando fotografías que se correspondería con la residencia de Kiko Rivera, tomando como fuente portales inmobiliarios donde se ha anunciado esta venta.

Respecto al interior de la casa, esta contaría con 780 metros cuadrados en total de parcela, con 398 metros cuadrados construidos. «Un porche para tomar el fresco, la piscina para remojarse, tres plantes, seis dormitorios distribuidos por ellas, cinco baños, el salón, la cocina… Kiko ha asegurado que quiere cambiar los muebles con los que la ha comprado y un poco la distribución», han explicado los compañeros de redacción de 'No somos nadie'.

«¿Qué os ha parecido?», preguntaba Patiño. Ante esto, el más rotundo ha sido Kiko Matamoros, que ha pasado de afirmar «está muy bien» a compartir lo que realmente piensa del inmueble: «A mi me parece que los muebles son un horror. Las alfombras son horrorosas. Todo es un horror. Pero bueno, yo les deseo que tengan mucha suerte y que la disfruten tus hijos mucho».

Alberto Guzmán, que es uno de los periodistas del corazón que se ha sumado a esta nueva aventura de María Patiño, Kiko Matamoros y Belén Esteban, ha sido el más efusivo al tratar sobre la decoración y el interiorismo de la casa del hijo de Isabel Pantoja. A él le ha parecido que es «muy 'reguetonera'». Y todos han coincidido en llamar la atención sobre el hecho de que no se haya decidido a adquirir un inmueble de estas características hasta separarse. «Pues no se, pero tenían separación de bienes», ha sentenciado Kiko Matamoros.