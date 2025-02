Cristina Tárrega y María Patiño se enzarzan en una 'guerra' de 'zascas' por 'Sálvame'

Hace más de un año que Telecinco canceló 'Sálvame' pero todavía su nombre provoca 'guerras' entre sus exmiembros y aquellos que no eran simpatizantes del mítico programa de Jorge Javier Vázquez. El último ejemplo de esto se ha visto este fin de semana cuando Cristina Tárrega ante la visita de Ginés Corregüella a 'La vida sin filtros' aprovechaba para lanzar una 'pulla' al espacio y casi inmediatamente María Patiño le respondía a la presentadora con un implacable 'zasca' a través de las redes sociales que ha revolucionado a todos los seguidores del universo 'Sálvame'.

'La vida sin filtros' sentaba en su plató a Ginés Corregüela, exconcursante de 'Supervivientes', con su hija, Miriam, con la intención de que hicieran las paces ante las cámaras de Telecinco. Así, Cristina Tárrega intermedió entre padre e hija para que se reconciliaran. «Tú le necesitas y él a ti. Mira sus ojos, están tristes porque no te tiene a su lado, Miriam», le decía la presentadora, que seguidamente lanzaba un 'dardo' a 'Sálvame'. «Quiero que estés relajada porque esto no es como otros programas», manifestaba la periodista en una clara alusión no solo a 'Sálvame', sino también al 'Deluxe', espacios a los que Miriam Corregüela acudió el año pasado para airear su mala relación con su padre.

['Supervivientes All Stars': lista de concursantes que maneja Telecinco para la segunda edición del 'reality']

«Yo sé qué has pasado por otros programas de esta cadena, pero este es un programa muy de emociones, muy familiar, de sentimientos», le explicaba Tárrega, que continuaba su intervención haciendo una comparación velada entre 'Sálvame' y 'La vida sin filtros'. «Aquí no tienes que estar encorsetada, no tienes que estar dando la talla y no tienes que fingir. Tienes que ser tú». le apuntaba Cristina Tárrega a la hija del 'influencer'

Evidentemente, la réplica no se hizo esperar y María Patiño, siempre activa en las redes sociales, contestó con un sonoro 'zasca' a Cristina Tárrega. «Quiero y respeto a cada uno de mis compañeros. Mis guerras son mías y nadie va a manejarlas. No doy clases de saber estar, no doy clases sobre los comportamientos. La vida está llena de filtros, gracias a Dios… vivir sin filtros es muy peligroso», manifestaba la presentadora de 'Ni que fuéramos', que en una segunda publicación añadía: «La vida debe tener filtros. Los filtros es un síntoma de educación».