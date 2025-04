Cristina Pedroche comparte cuál fue su «mayor preocupación» durante el apagón: «¡Dabiz tuvo que salir corriendo!»

Cristina Pedroche ha reaparecido en 'Zapeando' (La Sexta) y ha ido compartiendo con sus compañeros cómo vivió la tarde del 28 de abril, cuando un problema en el suministro eléctrico llevó a España a quedarse sin electricidad hasta la madrugada, cuando se fue restableciendo la energía en el conjunto del país. La colaboradora ha sorprendido en especial al revelar cuál fue su «mayor preocupación» ante la situación que se generó y esta ha implicado a su pareja, Dabiz Muñoz, que llegó a «salir corriendo» de casa por lo que estaba ocurriendo.

Pedroche ha relatado así que a ella la «pilló en casa», que «tenía su radio a pilas», la puso, la escuchó y «ya está». «Mi mayor preocupación fueron… los restaurantes», ha sentenciado Cristina Pedroche, por el tema de la comida en las neveras y la situación de pérdidas que podría darse a consecuencia de que los almacenamientos dejarán de funcionar. Ante esto, fue que su pareja, Dabiz, «tuvo que salir corriendo porque estaba muy preocupado, ¡sus pulpos!». «Los pulpitos de la Pedroche son los primeros que recuperaron la luz, que dicen que son muy listos», ha dicho entre bromas Dani Mateo.

Entre chiste y chiste, han vuelto a sacar a colación el nombre del hijo que tendrán Pedroche y Muñoz, el hermanito de Laia. Sobre las quinielas en torno a cómo se llamará, María Gómez, compañera en plató, ha añadido un nombre candidato: «Aritz». Cristina Pedroche ha respondido al momento para negar la mayor: «No, que no se va a llamar así, de verdad. Me encanta el nombre pero no se va a llamar así porque tengo un amigo que tiene un niño con ese nombre y no lo voy a llamar igual».

María Gómez ha aprovechado para compartir igualmente cómo vivió ella lo sucedido. La presentadora dice que en casa «teníamos de todo porque solemos salir bastante de camping y mi chico empezó a hacer uso de lo que llevamos para acampar». El humorista Nacho García, que se sentaba este martes junto a Pedroche, también ha incorporado al arranque del programa su crónica del apagón. En este caso, García dice que acudió rápidamente al supermercado para hacerse con comida. Ha planteado qué podría llevarse a casa si no se puede calentar y él lo ha visto claro y así lo hizo: «¡Fuet! Y creo que todos pensamos lo mismo». Nacho García ha acudido al plató con lo que él ha considerado un «kit ante el apagón», con todo tipo de artilugios y útiles para hacer frente a situaciones extremas como la de este lunes 28 de abril.