Cristina Pedroche da el 'campanazo' antes de Nochevieja y desvela la gran novedad de las próximas Campanadas: «Voy a ser la Beyoncé vallecana»

La presentadora ha reaparecido tras dar a luz a su segundo hijo, Isai, y ha sorprendido al desvelar detalles sobre cómo despedirá este 2025 desde la Puerta del Sol.

Maria Sánchez Palomo

Han pasado diez años desde que dio las Campanadas por primera vez, en 2014 para dar la bienvenida a 2015 con Frank Blanco. De ahí, por la repercusión de su presencia en la Puerta del Sol, a Antena 3, donde ha terminado convirtiéndose en un ... clásico de la Navidad junto a Chicote. A apenas dos meses de ese momento se empieza ya a comentar al respecto, sobre el vestido, que siempre es lo que más expectación despierta entre la audiencia, y ha sido en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde ha reaparecido tras ser madre por segunda vez, que ha dado detalles sobre las novedades de este fin de año.

