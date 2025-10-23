Cristina Pedroche da el 'campanazo' antes de Nochevieja y desvela la gran novedad de las próximas Campanadas: «Voy a ser la Beyoncé vallecana»

Han pasado diez años desde que dio las Campanadas por primera vez, en 2014 para dar la bienvenida a 2015 con Frank Blanco. De ahí, por la repercusión de su presencia en la Puerta del Sol, a Antena 3, donde ha terminado convirtiéndose en un ... clásico de la Navidad junto a Chicote. A apenas dos meses de ese momento se empieza ya a comentar al respecto, sobre el vestido, que siempre es lo que más expectación despierta entre la audiencia, y ha sido en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde ha reaparecido tras ser madre por segunda vez, que ha dado detalles sobre las novedades de este fin de año.

Ella le ha dicho a Sonsoles Ónega que no suele guardar secretos, que es «tan transparente» como sus «vestidos» y la realidad es que ha dado a conocer una noticia que es un hito en la pequeña pantalla: «Por primera vez en la historia va a ser una retransmisión simultánea, tanto en Antena 3 como en La Sexta y Atresplayer». «Va a ser lo grande, como la Super Bowl», ha llegado a decir. «Voy a ser la Beyoncé vallecana», ha apostillado. Todo esto ante los aplausos del público en plató, que ha seguido al detalle la entrevista a Cristina Pedroche.

En relación al modelo que lucirá, de momento no se sabe nada ni ha dejado caer pistas al respecto. Sonsoles ha repasado con ella los looks de ediciones anteriores y Pedroche se ha mostrado encantada. «Es algo que me hace muchísima ilusión y que disfruto al máximo», le ha dicho a la presentadora del programa.

Le pone tanta pasión como a la crianza, a la que se encuentra entregada en cuerpo y alma. La pequeña Laia tiene dos años e Isai apenas cuatro meses. Ahora regresará a su programa, 'Zapeando' (La Sexta). Se ha mostrado con energía y ganas pero ha afirmado que le va a dar mucha pena separarse de sus niños. «Tendría un tercero, si Dios quiere, solo que Daviz y mis padres no quieren. Yo es que adoro los bebés, me encantan de 0 a 6 meses, ese olor, tendría 200», ha llegado a afirmar.

La presentadora e influencer ha dejado caer otros sueños que tiene por cumplir y proyectos a los que va a meterle mano en breve. Uno de ellos es escribir una novela, un libro que ya tiene en mente. Y quién sabe, hasta ha llegado a nombrar «el Premio Planeta» y a «Juan del Val». Un guiño al periodista y a la polémica que se ha generado tras la entrega de ese galardón.