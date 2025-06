Crisis de audiencia y 'cisma' interno en RTVE: las claves del adiós precipitado de 'La familia de la tele'

'La familia de la tele' se despide de La 1 después de seis semanas caóticas, con bajas audiencias, una crisis y 'cisma' en los trabajadores de RTVE, críticas y cambios continuos. Belén Esteban y sus amigos se despiden tras acompañar a la audiencia con debates sobre la vida de Isabel Pantoja, cocinados, risas, llantos, bailes y gritos. «Pero nos llevamos el cariño de toda esta gente, poca gente, pero nos lo llevamos», decía Aitor Albizua tras anunciar el cierre del programa.

La promoción de este formato, que se estrenó el 6 de mayo después de varios intentos fallidos de celebrar su gran desfile por la muerte del Papa Francisco y el apagón, ha durado más que las propias emisiones. Una promoción que comenzó mucho antes de que RTVE emitiera un comunicado oficial con la confirmación de las nuevas tardes de La 1. Belén Esteban ya se dejó caer hasta en tres ocasiones por 'La Revuelta' antes de que fuera oficial su llegada a las tardes de La 1. Su presencia, hasta ese momento prácticamente inexistente, en la cadena daba a entender que venía para quedarse. «Te voy a decir una cosa. A mí me encantaría competir contra Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana», reconocía la colaboradora a los medios en diciembre de 2024, cuando en aquél momento aún estaba Quintana en 'TardeAR'.

Noticia Relacionada Adiós a 'La familia de la tele': «Nos vamos a cobrar el paro con vuestros impuestos» Clara Molla Pagán La Corporación emite hoy el último programa de un formato que contó con un presupuesto de siete millones

Una de las grandes apuestas de la temporada se ha visto abocada a un cierre precipitado, anunciado de un día para otro, pero presagiado desde el principio tras la poca acogida, las malas audiencias y el malestar general que se ha generado entre los trabajadores

La caída de audiencias

Aunque la apuesta de TVE por 'La familia de la tele' fue potente, de un gran desfile paralizando Prado de Rey a una presentación en el Teatro Barceló, la Corporación era consciente de las limitaciones. De ahí que José Pablo López hiciera en las tardes un 'efecto contenedor' para emitir el programa dividido en dos emisiones y rodeado de las series diarias, que son uno de los pilares más estables de la Corporación. Sin embargo, de poco sirvió ya que en cuestión de días, la audiencia comenzó a desplomarse.

El estrenó registró un 10,1% de cuota y en cuestión de dos semanas, las cifras comenzaban a rozar una media alrededor del 6% y 7%. Los sindicatos se hacían eco de las bajas cifras, incluyendo el estreno: «no cumplió con las expectativas ni el share de acogida». Las redes sociales también se hicieron eco de todo lo sucedido, con algunos comentarios positivos y también negativos. «Hubo revuelo y críticas, muchas de ellas apuntando al retorno del modelo Sálvame disfrazado de «nueva televisión pública», aseguraban desde el sindicato USO.

El pasado lunes el programa registró su mínimo histórico, un 4,3% y 309.000 espectadores, y durante la siguiente emisión anunciaron su cierre precipitado. El programa del martes con la esperada noticia tampoco aupó la audiencia, que quedó en un 4,9% y 366.000 televidentes. «Ha sido un alivio», decía Kiko Matamoros en el penúltimo programa explicando lo complicado que era seguir saliendo en televisión viendo la caída en audiencias que estaban registrando.

Continuos cambios

Las audiencias de 'La familia de la tele' no fueron buenas desde el principio. El formato ya de por sí no consiguió conquistar a los espectadores. Pero tampoco ayudó a ello los continuos recortes y cambios a los que se vio sometido en cuestión de semanas. Primero comenzaron recortando minutos y más tarde una parte de la emisión. Cuando el presidente de RTVE, José Pablo López, fue preguntado por estos cambios así como la continuidad o no del programa, López negaba el rumor que se decía sobre su «poca paciencia». «Para conseguir que 'Mañaneros' sea líder hemos tardado dos años y medio. No se construye esto en tres tardes. Y es difícil hacerlo bajo el ataque permanente. Soy conocido en el sector por no tener paciencia, pero no es verdad. Tengo que convencerme de que el programa no tiene posibilidad de remontar en audiencias», explicaba durante su comparecencia en la Comisión de control sobre RTVE en el Congreso. Sin embargo, horas más tarde recortaba de nuevo el formato a una hora de emisión.

Los cambios han continuado hasta ahora. Tras el escándalo de Santos Cerdán y el informe de la UCO, el tirón de 'Malas lenguas' se convirtió en una oportunidad para la Corporación y Cintora saltó a La 1. Así, 'La familia de la tele' sufría otro desplante y pasaba de emitirse a las 15.50 a las 19.30, ante de 'Aquí la tierra'.

El rechazo de los trabajadores

Detrás de este desastre se ha dado también un fracaso institucional, no solo de cara a la imagen de la Corporación, sino en una especie de 'cisma' que se ha generado dentro de la casa. Cuando RTVE confirmó el fichaje de Belén Esteban, las críticas surgieron, pero los trabajadores guardaron silencio. Algunos ya denunciaban la «exagerada» apuesta por el gran desfile como estreno, que paralizó la vida laboral de Prado de Rey y afectó también a Torrespaña. «Nos han pedido que traigamos la comida de casa porque no podremos usar el comedor», comentaban algunos de ellos a ABC. La mayoría, expectantes, prefirieron guardar silencio hasta el estreno, aunque otros, a través de USO TVE expresaban su «preocupación» por «las condiciones de seguridad, salud laboral y responsabilidad organizativa».

Belén Esteban entró a Prado de Rey a la altura de lo que se le había prometido, con una entrada triunfal: encima de una carroza sobre una torre. Cientos y cientos de invitados aplaudían eufóricos en las instalaciones de RTVE mientras Esteban miraba al cielo emocionada. Sin embargo, las risas de Inés Hernand, la euforia de Aitor Albizua y el baile de Kiko Matamoros de poco sirvieron. El dato que registró (10,1% de cuota de pantalla) en su estreno no era el que RTVE esperaba y muchos estaban deseando conocer la cifra para mostrar su opinión. «Fue una mezcla de espectáculo sin rumbo, fallos técnicos importantes y la sensación generalizada de que RTVE está perdiendo el norte», reconocía el sindicato USO. Una semana más tarde, volvían a arremeter contra ellos: «¿Hasta cuánto tiene que caer para cancelar el programa?», añadían.

Durante días, los trabajadores hicieron oídos sordos a las críticas, apoyándose en la audiencia que les apoyaba, una audiencia que poco a poco se veía reducida. A 'La familia de la tele' nadie le paró los pies. Marta Riesco se lanzó al reporterismo durante el Cónclave. Algo que también indignó al Consejo de informativos de TVE, que comunicó a través de una nota su defensa a los trabajadores de RTVE llevaban «largas jornadas en Roma informando con seriedad y rigor sobre el cónclave por la elección del nuevo papa». «Enviaron a una de sus colaboradoras a Roma, a un evento claramente informativo, utilizando el micrófono de TVE. Ni el tono ni la forma de este programa es lo que se espera de una televisión pública en un evento de esta importancia. Nuestros profesionales y nuestros espectadores merecen respeto», reconocían. A ellos se sumaron 136 antiguos trabajadores de la casa que manifestaron su rechazo al formato.

Tras las noticias que salieron a la luz sobre el cierre inminente del formato, CCOO hacía un análisis del desastre: «RTVE no puede permanecer ajena a la evolución de una sociedad en constante transformación, adaptarse no puede ser una opción, es una obligación, y dicha adaptación implica tomar decisiones difíciles que conllevan riesgos. Este es un caso, 'La Familia de la Tele' ha sido un fracaso. No ha funcionado. Y cuanto antes se reconozca, antes se podrá aprender de ello».

«En RTVE caben todos» era el lema de las presentaciones y de todos aquellos a quiénes se le cuestionaba el posible aterrizaje de Belén Esteban en la televisión pública, incluidos algunos directivos. «El entretenimiento como servicio público», decían otros. Pero si algo ha demostrado el cierre de 'La familia de la tele' es que ni RTVE caben todos ni el entretenimiento de los ex de 'Sálvame' es un servicio público.

Ver comentarios (0) Reportar un error