Cómo convertirse en rico según un joven millonario de 20 años: «La clave está en…»

Frank Blanco y Verónica Dulanto se mostraron primero incrédulos al recibir a Álvaro Pintado, un joven que con apenas 20 años es millonario, «al menos eso dice la ley sobre el papel», ha referido. Ha sido en 'TardeAR' (Telecinco), donde este chico ha contado cómo ha llegado a ser una persona rica y a tener un patrimonio que, según la redacción del programa, rondaría los 20 millones de euros. ¿La clave para tener una cuenta bancaria así de saneada? Pintado ha explicado dónde está el quid de la cuestión…

Según este millonario, lleva desde muy pequeño «sintiéndome diferente y pensando de otra forma, lo que me hace actuar de forma distinta al resto del mundo. He montado varios negocios, he escrito un libro y a día de hoy sí que estoy entre esos a los que se puede llamar millonarios». Álvaro Pintado ha destacado que cree que lo que más le ha marcado hacia este camino ha sido el hecho de que, de adolescente, mientras otros «solo pensaban en salir de fiesta, en quedar con amigos y llevar una vida más despreocupada, yo me centré en crear negocios y poner en marcha nuevas ideas».

Pintado se matriculó en Ingeniería en la universidad pero al poco tiempo vio claro que no era lo suyo: «Siempre he preferido estudiar la vida real y he aprendido a castañazo, de los errores, poco a poco fui atrayendo a inversores y así he ido avanzando en otros proyectos». Se considera «autodidacta» y siempre ha contado con el apoyo de su familia. «Mi madre es abogada de oficio y mi padre es ingeniero de oficio», ha apuntado. Arrancó con apenas 16 años y al tiempo fue embarcándose en nuevos proyectos e historias. «He cometido muchos errores, la verdad, pero se aprende con esos tropiezos y te da un bagaje muy importante para saber a donde puedes llegar«, ha sentenciado en directo.

Álvaro Pintado tiene varias demandas, según 'TardeAR', aunque él ha dicho que no han llegado a cursarse, que se han desestimado. El joven empresario afirma que todo está en ese 'think different'. Verónica Dulanto le ha hecho una pregunta en relación a esa insistencia en decir que 'piensa diferente': «¿Tienes altas capacidades?». La respuesta del millonario ha sido clara, sin trampa ni cartón: «Sí, tengo altas capacidades, eso dicen los papeles…».

