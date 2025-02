El contundente ultimátum de una invitada a su pareja: «¡Para estar bien tienes que alejar a tu madre!»

Jóvenes y mal avenidos, al menos desde algunos años, según ha contado Fátima a Jorge Javier Vázquez en 'El Diario de Jorge' (Telecinco). La joven, con 26 años, acudía al programa para lanzar un ultimátum a su pareja y padre de su pequeño Zeus. Según ha comentado con el presentador, su suegra es la tercera en discordia y siempre está metida entre ellos. «Llegó a decirme gua… y eso no lo puedo permitir. Lo peor es que él no me defendió y nunca me ha dado mi lugar», ha dicho con gesto de enfado.

Fátima, con las cosas muy claras, ha afirmado que todo ha ido cambiando poco a poco y que ha llegado un momento «insostenible para la pareja, así que tengo claro que, o cambia, o esto se acabó y me voy con el niño». Jorge Javier escuchaba atento, haciendo alguna que otra pregunta a la joven para entender mejor la situación y lo que estaba pasando. Así hasta que llegó la hora de que Manel entraba en escena. A sus 27 años, desde Alicante, no sabía la que se le venía encima…

El presentador ha ido introduciéndole poco a poco en el tema y finalmente ha visto el mensaje de su pareja en la pantalla: «Ponte las pilas porque tu madre a mi no me va a romper mi pareja ni la familia que he creado contigo». La cara del chico, un poema. La reacción, pues explicar que tiene 27 años y que fue padre muy joven, «pasando de un adolescente, de salir y entrar, a tener una gran responsabilidad, y eso ha afectado mucho en todo, repercutiendo sobre todo a la pareja. Unas veces estmaos bien, otras peor, pero bueno».

Fátima ha sido más tajante: «Hace tiempo que esto no funciona y necesito que cambies, porque sino no se qué va a pasar con nosotros». Él le ha referido a Jorge Javier Vázquez que su chica es «muy temperamental y a veces tenemos formas diferentes de hacer las cosas, para vestir al niño, llevarlo al cole, las comidas… ¡y todo el rato diciéndome que me huelen los pies!». Vázquez no salía de su asombro.

La cosa ha terminado en una suerte de empate, por así decir, ni para un lado ni para otro. Fátima no ha reculado, eso ha quedado claro: «Quería hablar contigo proque tu madre está en la relación y no se ha ido nunca. Siempre está metida. Estoy harta de decirte las cosas como las pienso y que solo lleve razón tu madre, ¿sabes? Ella no está contigo ya. Somos Zeus, tu hijo, tú y yo». Él ha bajado la cabeza para terminar diciendo: «Yo sinceramente quiero que la cosa vaya mejor y lo voy a intentar». «Pues para eso tienes que alejar a tu madre», ha sentenciado su chica.