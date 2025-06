La contundente respuesta de Mónica García al «le gustan los porros» de Ayuso: «Está desorientada y…»

«A la ministra de Sanidad le gustan los porros y a mí la fruta». Isabel Díaz Ayuso sorprendió a propios y extraño con este comentario el lunes pasado cuando el PP de Madrid celebraba la mitad de su legislatura en un acto especial de partido. La aludida, Mónica García, ha querido responder a la presidenta de la Comunidad de Madrid en el programa 'Malas Lenguas' (La 2), con Jesús Cintora al frente, y tampoco ha dejado indiferente con la réplica que ha mandado a Ayuso.

Cintora ha ido directo al grano, en una conexión en directo con la titular de Sanidad: «Ministra, ¿a usted le gustan los porros?». La respuesta de Mónica García ha sido rotunda: «Hay una sarta de tonterías enlazadas ahí. En este tour de insultos e insidias me incluye a mi y debo decir que está muy desorientada en laque a mis gustos se refiere. Además, yo no me meto en los suyo y solo digo que se pague sus preferencias, sus áticos de lujo o lo que consuma, y que lo laque ella, no Quirón». «Creo que está desbordada y desorientada», ha añadido.

Sobre qué podría haber tras esa referencia a los porros, García cree que podría ser por dos motivos: «O es fruto de la ignorancia y la mala fe o lo dice porque hemos aprobado el uso del cannabis medicinal. La ignorancia es lo que le llevaría a eso, y que no conozca a nadie que tenga dolores crónicos. Así que bueno, o esto, o un acto de mala fe más, sin otra historia».

La ministra de Sanidad ha querido apuntar que considera «grave» y que es señal de «mala fe y frivolidad cómo habla del alcohol, y claro que a todos nos gustan las terrazas. Pero el problema es cuando se cuadriplican las tasas de alcoholemia, como le ha ocurrido a su jefe de gabinete. Y si está preocupada por las drogas, que pregunte a su jefe de filas, al señor Feijoo, que se hizo fotos con un narcotraficante». Mónica García ha añadido que considera complicada la situación en Madrid, «donde se ha duplicado el consumo de alcohol, y por datos así es que nace la ley de alcohol y menores, para protegerlos de esa banalización en la que se está cayendo».

El presentador le ha preguntado sobre la desconexión de la política que sigue aumentando entre la ciudadanía. «¿Se está enfangando demasiado el debate?», le ha referido, a lo que Mónica García le ha respondido que «sí». Ha señalado al PP, que parece «tener una programación sistemática para desacreditarnos y meternos a todos en el mismo fango. Se han echado al monte y están practicando una política que produce un mayor descrédito aún en los ciudadanos y ellos consideran que es para provecho suyo».

La ministra de Sanidad ha terminado afirmando que está acostumbrada a «las provocaciones y los insultos personales, que los recibía en la asamblea de Madrid desde hace tiempo. Me ha dedicado muchos ratos de descalificaciones. Yo siempre le respondo con datos y evidencias», ha terminado afirmando.