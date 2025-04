Consternación en ‘Supervivientes’: Almácor, forzado a abandonar por causas médicas

Peligra la estancia de Almácor en 'Supervivientes'. El cantante se lesionó el pasado domingo en la Liga de los Dioses, una peligrosa prueba de recompensa que se saldó para él con sendas contusiones en el hombro y en el tobillo. «Me he reventado...», se quejaba entre gemidos de dolor.

Una vez fue atendido por el equipo médico del programa, el alicantino se reincorporaba a la convivencia llevando el brazo en cabestrillo. A priori, ningún problema grave. Tanto es así que a lo largo de la noche, el programa no emitió ninguna información sobre su parte médico ni le dio paso al artista para que contara cómo se encontraba tras el accidente.

Sin embargo, las consecuencias del percance fueron más graves de lo esperado. El estado de salud de Almácor empeoró durante las horas posteriores, según un comunicado emitido por el 'reality' previo al debate de 'Tierra de nadie' del martes 15 de abril. Así pues, la continuidad del participante del Benidorm Fest pendía de un hilo. «Almácor ha sido evacuado de la playa tras la caída que sufría el domingo. El equipo medico le ha hecho todas las pruebas necesarias. Tiene el dolor controlado, pero su continuidad está en peligro. Conoceremos la decisión de los servicios médicos», comunicaba Carlos Sobera al inicio de la gala.

Las primeras palabras de Almácor tras el percance

Acto seguido el presentador conectaba con el concursante, que seguía apartado del grupo a la espera de conocer su futuro en ‘Supervivientes’. Sin perder el sentido del humor, daba testimonio de cómo se encontraba. «Ahí, vamos. He escrito una canción que saldrá dentro de poco que dice 'guardo una tirita para después por si duele, aquí estoy con 27 cajas de tiritas’».«Yo te veo y, la verdad, yo pensaba que era menos», expresaba Sobera.

Además, el cantante daba detalles por primera vez de lo sucedido. «La prueba la visteis todos. La primera de equilibrio estamos bien, pero en la segunda se me complicó. Pero soy muy cabezón. Me volví a subir dos o tres veces cuando ya me había caído y, en la ultima, me venció el escalón y el cable se me enganchó en el brazo». Y ya en serio, se sinceraba sobre su estado real. «A ver, me duele el brazo, lo que pasa... A nivel mental con unas ganas de seguir, pero a nivel físico estoy jugando al ‘Twister’».

Después de esperar toda la noche, Almácor recibía la mala noticia: el equipo de doctores convino que su estancia en Honduras tenía que acabar «por causas médicas».

