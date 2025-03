Así consiguió la dobladora de Sigourney Weaver la icónica voz en español de la actriz de Hollywood

Como no podía ser de otra manera, 'Espejo Público' (Antena 3) abordaba este lunes lo que habían sido los Premios Goya. Y es que, los galardones del cine español no podían pasar de largo por el matinal de Susanna Griso. Y, desde luego, que no pasaron, ya que no solo comentaron algunos momentos de la noche, sino que, además, uno de los colaboradores del matinal de la cadena de Atresmedia contaba un secreto de la dobladora de Sigourney Weaver que tenía que ver con la icónica voz de la 'Teniente Ripley'.

'Espejo Público' hacía un alto en el camino en su tertulia política para centrarse en la gala de los Premios Goya. Así, Susanna Griso y los integrantes de la mesa no solo atendieron al paso de los actores por la 'alfombra rosa', sino que también comentaron algunos de los momentos de la noche, como el discurso de Pedro Almodóvar o las controvertidas palabras de Penélope Cruz cuestionando el «sistema judicial» español.

Entonces, Susanna Griso destacó el emotivo discurso de Sigourney Weaver, en el que tenía un bonito gesto con María Luisa Solá, la actriz española que la dobla en sus películas, y ofrecía la respuesta que la dobladora le había realizado a través Antena 3. «Fue maravilloso y estupendo», reconocía Solá en la pieza que emitía 'Espejo Público' y que llevaba a la presentadora a hacer hincapié en el gran detalle de la intérprete de Hollywood.

«Y, sobre todo, teniendo en cuenta que el doblaje es, sobre todo, un fenómeno español», señalaba uno de los colaboradores de 'Espejo Público'. «En muy pocos países el doblaje sigue vivo con la potencia que hay aquí y es muy interesante que ella se acordara», manifestaba el tertuliano que inmediatamente se hacía eco de una entrevista de María Luisa Solá en la que revelaba un secreto de su voz para interpretar a Sigourney Weaver.

«Contaba que cuando dobló 'Alien', ella no había visto la película y la doblaba a la vez», relataba el colaborador de 'Espejo Público'. «Y el miedo que pasó viendo 'Alien', la ayudó a coger el tono», revelaba el tertuliano que dejaba a Susanna Griso completamente asombrada: «¡Qué bueno!».