El Consejo de Informativos de TVE considera inaceptables los ataques de Gonzalo Miró a Carlos Mazón: «No sabemos si tenía los pantalones puestos»

«Es un claro caso de mala praxis que incumple el Manual de Estilo, el Estatuto de Información y la Ley General de Comunicación Audiovisual», afirman en un comunicado

¿Cambio de tendencia?: La 1 llena de política su parrilla y reta el liderazgo de Antena 3

El pasado 7 de octubre, Gonzalo Miró dijo sobre Carlos Mazón en 'Directo al grano': «Parece que, a pesar de todos los esfuerzos de la Generalitat por que no se conozca la verdad, hay algunas cosas que sí podemos ir sabiendo. Hay otras que están ... por saber. De momento no sabemos que pasó en esa comida tan larga de Carlos Mazón, no sabemos si estaba despierto, estaba dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados o cuál era su tasa de alcohol en sangre». Y después: «Carlos Mazón y su cara de cemento armado, porque nos puede tener más rostro, resulta que todavía cree que los videos que están saliendo le favorecen…»

