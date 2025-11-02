El Consejo de Informativos de TVE considera inaceptables los ataques de Gonzalo Miró a Carlos Mazón: «No sabemos si tenía los pantalones puestos»

El pasado 7 de octubre, Gonzalo Miró dijo sobre Carlos Mazón en 'Directo al grano': «Parece que, a pesar de todos los esfuerzos de la Generalitat por que no se conozca la verdad, hay algunas cosas que sí podemos ir sabiendo. Hay otras que están ... por saber. De momento no sabemos que pasó en esa comida tan larga de Carlos Mazón, no sabemos si estaba despierto, estaba dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados o cuál era su tasa de alcohol en sangre». Y después: «Carlos Mazón y su cara de cemento armado, porque nos puede tener más rostro, resulta que todavía cree que los videos que están saliendo le favorecen…»

Ahora, el Consejo de Informativos de TVE ha concluido que la opinión vertida por Gonzalo Miró es «un claro caso de mala praxis que incumple el Manual de Estilo, el Estatuto de Información y la Ley General de Comunicación Audiovisual».

«Es inaceptable que un presentador, que no debe dar opinión, lo haga con supuestos hechos no documentados, sin ningún fundamento ni prueba. Por tanto, con información no veraz. Aunque Gonzalo Miró sea personal externo a RTVE y contratado por una productora, debe cumplir con nuestra normativa. La Dirección no ha rectificado estas declaraciones y tampoco ha respondido a nuestros requerimientos», continúa el comunicado enviado por el consejo.

«No se puede combatir la desinformación recurriendo a opiniones como esta. RTVE debe garantizar los estándares de calidad y rigor como Servicio Público Esencial. Las mentiras se desmienten con verdades y con hechos contrastados, como, por ejemplo, se ha vuelto a realizar esta semana en el TD con las emisiones de las imágenes del CECOPI el día de la dana del año pasado por las que volvemos a felicitar a los profesionales del CT de Valencia de TVE por conseguir esos audios de gran relevancia informativa, que pueden ser clave para llegar a conocer la verdad», aseveran.

«Hemos enviado el 10 de octubre estas preguntas a la dirección de Magacines y a responsables del programa: ¿Quién tomó la decisión de esta intervención y por qué? ¿Crees que son palabras y tono adecuado para un presentador? ¿Crees que este caso respeta nuestra función de servicio público que recoge la normativa de RTVE? ¿Se ha planteado alguna acción o rectificación? No hemos recibido respuesta a estas preguntas», informan.

Noticia Relacionada RTVE y el estrés postraumático: un día viendo la TV de Sánchez Rebeca Argudo La agenda y los temas del Gobierno empiezan con Silvia Intxaurrondo y llegan hasta la noche, con Pepa Bueno

«El día 22 de octubre, la directora de Magacines, además de no responder, nos plantea que el Consejo de Informativos de TVE no tiene competencias sobre el conjunto de programas de actualidad de la Corporación RTVE», añaden, al tiempo que recuerdan que el consejo tiene competencia sobre «todos los contenidos informativos que se emiten en TVE».