El Consejo de Informativos de TVE arremete contra la Corporación tras el cierre de 'Zoom Net': «Es un nuevo golpe a la producción interna»

El órgano de RTVE también ha mostrado su disconformidad sobre el hecho que, desde la marcha de La2 Cat «programas tan insignes como 'En Portada' o 'Documentos TV' no llegan en sus estrenos en La 2 a la audiencia de Cataluña»

El Consejo de Informativos de TVE vuelve a arremeter contra la Corporación, esta vez «tras tener conocimiento esta semana del cierre del programa 'Zoom Net'». «Uno de los pocos programas sobre tecnología de la parrilla de las televisiones va a desaparecer, por decisión de ... la Dirección, poco antes de que cumpliera 20 años de emisión. En vez de potenciar y actualizar este tipo de programa en un mundo cada vez más tecnológico se ha apostado por cerrar otro programa que cumplía un servicio público», asegura el comunicado que ha emitido el órgano de la Corporación.

