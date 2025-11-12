El Consejo de Informativos de TVE arremete contra la Corporación tras el cierre de 'Zoom Net': «Es un nuevo golpe a la producción interna»

El Consejo de Informativos de TVE vuelve a arremeter contra la Corporación, esta vez «tras tener conocimiento esta semana del cierre del programa 'Zoom Net'». «Uno de los pocos programas sobre tecnología de la parrilla de las televisiones va a desaparecer, por decisión de ... la Dirección, poco antes de que cumpliera 20 años de emisión. En vez de potenciar y actualizar este tipo de programa en un mundo cada vez más tecnológico se ha apostado por cerrar otro programa que cumplía un servicio público», asegura el comunicado que ha emitido el órgano de la Corporación.

Noticia Relacionada El Consejo de Informativos de TVE censura los ataques de Gonzalo Miró a Mazón: «No sabemos si tenía los pantalones puestos» ABC «Es un claro caso de mala praxis que incumple el Manual de Estilo, el Estatuto de Información y la Ley General de Comunicación Audiovisual», afirman en un comunicado

El Consejo asegura que esta decisión supone «un nuevo golpe a la producción interna en los Informativos de TVE, que sigue los pasos de 'Repor' o' Comando de Actualidad' este verano». «A esto se suma que desde la puesta en marcha de La2 Cat, programas tan insignes como 'En Portada' o 'Documentos TV', no llegan en sus estrenos en La 2 a la audiencia de Cataluña«, indica.

El órgano de la Corporación asegura que «ninguno de estos cambios ha sido comunicado ni justificado por la Dirección». «Tenemos claro que la producción interna sigue menguando y siendo relegada, mientras las producciones externas siguen creciendo y con contenidos informativos claros. Sólo podemos manifestar nuestro desacuerdo y rechazo a esta decisión de la Dirección».

'Zoom Net' es un programa de RTVE dedicado a la tecnología, la innovación y la cultura digital. Cada semana ofrece a los espectadores análisis sobre las últimas novedades en gadgets, dispositivos electrónicos, aplicaciones y avances tecnológicos, combinando información rigurosa con un lenguaje accesible. Además, aborda tendencias digitales, entrevistas con expertos y reportajes sobre cómo la tecnología impacta en la vida cotidiana, convirtiéndose en una ventana para quienes quieren estar al día en un mundo cada vez más conectado y en constante transformación.