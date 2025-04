Una concursante de 'La isla de las tentaciones' asegura que las mujeres están para limpiar y criar hijos

Las opiniones son como los culos y los concursantes de 'La isla de las tentaciones', el 'reality' de parejas de Telecinco cuya séptima edición acaba de terminar, también tienen (opiniones). Una de las protagonistas de la última temporada, la tentadora Gabriela (que acabó con Álex, emparejado al principio con Marieta, ahora concursante de 'Supervivientes'), ha tenido que pedir perdón por unas declaraciones que realizó durante las fiestas de su ciudad.

«¿Piensas que la nos derechos que el hombre aquí en España?», le preguntó un hombre a la comercial murciana de 25 años. Hace unos días fue una de las grandes protagonistas del reencuentro ocho meses después de 'La isla de las tentaciones', pues ella había logrado conquistar a Mario, integrante de una de las parejas titulares de la séptima (y de momento) última edición.

«Yo soy muy antigua. Hay cosas que las mujeres pueden hacer que los hombres no, y al revés. Los hombres tienen más fuerza y hacen trabajos más físicos, y las mujeres directamente son de limpiar y criar hijos. ¿Que podemos trabajar? Claro que sí porque ole nuestro toto, pero, a ver... estamos muy modernizadas, pero hasta cierto límite. Yo no me voy a poner a trabajar de albañil. He pensado toda mi vida que me encantaría tener un marido que me mantega», asegura Gabriela. La tentadora ha pedido disculpas a través de una historia de Instagram: «Esa no es ni de lejos mi verdadera posición ni mis pensamientos en relación a los derechos de las mujeres».