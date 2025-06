Comunicado urgente de 'La Revuelta' de David Broncano por las medidas que han tenido que tomar con Estopa: «Nos da mucha pena»

Con la llegada inminente del verano, muchos programas de televisión empiezan a preparar su despedida hasta la próxima temporada, que suele volver a darse en septiembre, al final del verano.

Uno de estos programas es el de David Broncano, 'La Revuelta' que, después de una temporada de altos y bajos desde que llegó a Televisión Española, hará un parón correspondiente con las vacaciones de verano.

Para despedir esta temporada, desde 'La Revuelta' planeaban un cierre especial que ofreciera a los espectadores un show a la altura antes de desaparecer por unos meses. El problema ha llegado cuando esos supuestos planes de programa especial se difundieron de manera poco precisa a los medios de comunicación.

Muchos de ellos publicaban el pasado 19 de junio que 'La Revuelta' iba a ofrecer un gran show que incluía un concierto de Estopa gratuito en pleno centro de Madrid, en Callao, muy cerca de donde se graba el programa de Broncano, Castella, Grison y compañía.

Comunicado urgente de 'La Revuelta'

Sin embargo, este broche de oro parece no ser del todo cierto, tal y como han explicado en un comunicado urgente que ha emitido 'La Revuelta' en sus diferentes redes sociales:

«Nos da pena comunicar que, aunque no era un concierto de Estopa ni se iba a cortar ninguna calle como se contó ayer en algunos medios, la dimensión que ha tomado todo a raíz de que se publicase esa información incorrecta nos obliga a cancelar lo que estábamos preparando para hoy en la Gran Vía y la plaza de Callao. Nos da mucha pena porque llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero ahora mismo nos dicen que no sería seguro hacerlo y aunque no os lo creáis, somos gente responsable. Esta noche en el programa contamos más», han aclarado desde sus redes sociales oficiales.

¿Una sorpresa frustrada?

Como se puede leer en el texto que han compartido públicamente desde el programa, la organización ha considerado que la filtración de la actuación y posibles datos incorrectos sobre ella, han perjudicado la posibilidad de llevarla a cabo con seguridad para todos los asistentes, artistas y equipo.

Según se indica, parece probable que el anuncio masivo del show con los hermanos Muñoz en un lugar tan concurrido podría atraer a gran cantidad de gente, algo que no podrían no tener previsto dado que querían que se tratase de una actuación sorpresa. Los espectadores tendrán que esperar al programa de esta noche para tener más detalles sobre lo que ocurrirá con el programa especial de fin de temporada de 'La Revuelta'