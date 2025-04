Un comentario de su cita escandaliza a una soltera, que le para los pies de forma fulminante: «Eso me cabrea»

Lourdes se negó a revelar su edad en 'First Dates', aunque aseguró que «soy joven y me conservo bien porque voy a gimnasio, soy presumida… Hago cosas para estar bien». Aunque un comentario parecido salido de la boca de su cita no le sentó demasiado bien. En el 'dating show' de Cuatro, como en la vida misma, es importante que los comensales tengan claro lo que quieren y lo que sienten. Lourdes avisaba a Carlos Sobera de su grado de exigencia con los hombres. Quería a alguien «elegante, presumido, emocional… Todo es un compendio». Sin embargo, le sacó 'peros' a Francisco (62) por encima de cualquier posibilidad de entendimiento.

Esta gestora financiera pre jubilada de Barcelona afirmó durante su presentación en el restaurante que toda su vida ha espantado a los hombres, porque la ven segura y echada para adelante. «Eso a muchos no les gusta, les hace sentirse inferiores», constató con convicción. Para su pretendiente el derroche de carácter de la soltera no supuso un problema, sino todo lo contrario. Ni siquiera porque nada más conocerlo le confesara a la cara que no le encajaba su pelo teñido de pelirrojo. «No me gusta su físico para nada. No es mi tipo, ni por envergadura ni por sus rasgos. Los pantalones, la camisa, su barriga… No», aseveró. Mientras tanto él la describía ante las cámaras como «una persona muy educada, cultura y agradable» y manifestaba deseo de establecer entre ambos por lo menos una amistad.

Lourdes, por su parte, también se mostraba abierta a darle a Francisco una oportunidad de conocerlo. Eso sí, solo de cara a la galería. Si en la mesa la conversación fluía, la soltera al ser entrevistada por el equipo la soltera se despachaba a gusto criticando su aspecto. «Está gordito. No es un hombre que se cuide», reiteraba. Después de leerle uno de sus poemas, ella seguía empeñada en recalcar que no le gustaba nada de su cita, «ni los dedos, ni las uñas…», detallaba.

Francisco no descarta ser padre

Y eso que tal y como lo describió, Francisco cumplía con los requisitos que ella pedía, «emocional, sensible, educado y culto». Tras hablar del amor, salió el tema de los hijos. El soltero no tiene, pero tampoco lo descarta, algo que escandalizó a Lourdes. «Con 60 años serías su abuelo. Un hombre que quiere ser padre con 62.. Hijo mío, ¿dónde vas? Ni critico a la gente que quiere ser padre a los 50, pero creo que es una aberración».

Aunque entretanto, Francisco estaba dispuesto a bailar al ritmo que le marcara la vida junto a Lourdes. El programa tomó nota de las palabras del comensal. En la intimidad del reservado animaba a los solteros con un karaoke a ritmo de 'My way' de Frank Sinatra. Aunque según ella, tampoco se compenetraron como pareja artística. «Él ha cantado mal, fatal. Claro que ni se dedica ni le han dado clases de canto», reprochaba con desprecio.

Lourdes y Francisco en la decisión final Cuatro

La pasivo-agresividad de Lourdes se transformó en una regañina ante lo que pretendía ser un piropo de Francisco. «Que me digan que me conservo muy bien, eso me cabrea. A una mujer eso no se le debe decir nunca», censuró la soltera, que se negó en redondo a confesarle su edad.

Aún así, Francisco no le tuvo en cuenta ninguno de los desaires y quiso seguir conociéndola. Lourdes optaba por suavizar sus calabazas ofreciéndole su amistad, explicándole que «si no me siento atraída físicamente es como que no voy más allá»