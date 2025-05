Un colegio de Barcelona prohíbe los regalos a los profesores: «Agradecemos el gesto... pero no»

Pañuelos de 100 euros, sesiones de spa, noches de hotel, joyas, ¡y hasta jamones! Sonsoles Ónega y su equipo han abordado en el programa un asunto que está de especial actualidad, ahora que va a terminar el curso escolar: los regalos que las familias suelen hacer a los docentes en agradecimiento por su labor. Según han apuntado, hay personas que creen que esto «genera desigualdad, pues no todos pueden asumir ciertos gastos extra, además de que podría entenderse como un soborno».

Para tratar en profundidad el tema, la presentadora ha contado en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) con la jefa de estudios de un colegio de primaria de Barcelona, Can Fabra. María Elizondo ha participado en conexión en directo y ha contado que tomaron la decisión en el consejo escolar y que todo el equipo estuvo de acuerdo. Ha referido que «no es necesario y que hay otras formas mejores de agradecer al docente su trabajo». De hecho, Elizondo ha destacado que el regalo de fin de curso que más ilusión le generó fue el realizado por unos alumnos de sexto curso que ya dejaban el centro y prepararon un video de recuerdo: «Estábamos todos con la emoción a flor de piel, y las lágrimas asomando».

Para conocer también la postura de padres y madres, han intervenido con Sonsoles Ónega una madre que considera que no deberían realizarse estos regalos, Débora, que ha afirmado que «la ostentosidad de algunos llega a ser preocupante». Otra madre ha estado del equipo de quienes sí ven adecuado dar estos presentes a los profesores: «No se soborna a nadie porque normalmente se hace cuando terminan ciclo, así que ya no los volverán a tener como alumno». Respecto a posibles desigualdades que se generen, esta ha afirmado que «se pone el nombre de todos los niños, aunque sus familias no hayan participado económicamente en el regalo».

En plató estaban Teresa Bueyes y Ángela Vallvey, entre otros. Esta última ha dicho que lo que sería mejor, «el mejor regalo», estaría en subir el sueldo de los docentes. Sonsoles Ónega, al escucharla, se ha mostrado totalmente de acuerdo con esa referencia, y ha añadido que deberían cobrar más tanto los profesores como «los sanitarios, que es de vergüenza». Se ha insistido en que la docencia ha de ser vocacional y que, por ello, no haría falta dar regalos para esto, sino que hay otras formas de hacerlo.