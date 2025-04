Gloria Camila rompe su silencio y deja un demoledor recado sobre Rocío Carrasco: «El respeto se ha perdido»

Tras varios meses apartada del foco mediático,Gloria Camila ha reaparecido este 11 de abril concediendo una extensa entrevista donde habló sobre todos los temas que han marcado su vida. En el plató de 'De viernes', la hija de José Ortega Cano contó por primera vez un detalle desconocido sobre su adopción. «La historia real es que iban en busca de un niño, pero cuando llegan al orfanato se enteran de que ese niño tiene una hermana pequeña con una diferencia de tres años y mis padres deciden que no nos van a separar, deciden que yo voy en el pack y que nos adoptan a los dos. De hecho, yo creo que tuve todavía mucha más suerte porque yo no estaba ni en su pensamiento. Gané unos padres y además me quedé con mi hermano de sangre, no podía pedir nada más».

«Yo de pequeña he sido muy feliz, he estado en una familia muy unida, fue un cambio muy radical pasar de un orfanato a una familia tan grande y a vivir en la casa de La Moraleja que era increíble», se sinceró.

Pero esa infancia despreocupada se rompió con el fallecimiento de Rocío Jurado. «Mi madre ante todo era madre, era muy maternal y cuidaba de todos nosotros. Cuando le diagnostican el cáncer a mí me meten en una burbuja, intentan hacérmelo lo más ameno posible manteniéndome ocupada con los estudios, actividades... Mi madre fallece cuando yo tengo diez años. Me llevaron a casa, fue una tía mía la que me contó al despertarme que mi madre se había ido al cielo, que ahora mi madre era una estrella. Mi familia intentó que yo no me enterara de las cosas tan de golpe, yo no fui al tanatorio ni al funeral, pero cuando fueron pasando los días y ella no estaba empecé a entender lo que había pasado».

La condena en prisión de Ortega Cano y la demanda a su ex

La relación inexistente desde hace años con su hermana, Rocío Carrasco, fue también objeto de ser abordado. Ortega aseguró que «estaba abierta a una conversación porque no deja de ser mi hermana y he echado de menos tener una figura femenina, una hermana». «Me he sentido muy sola», reiteró. A día de hoy, sin embargo, ya no lo contempla. «Lo he intentado por todos los medios y no se ha podido, cada uno con sus decisiones».

El presentador quiso saber entonces si se ha sentido relegada a un segundo plano por ser adoptada. «No considero que me hayan hecho diferencia, lo que creo es que al final el valor no es el mismo y el respeto se ha perdido por no ser biológica», sentenció.

En el programa conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona, Gloria Camila también habló en unos impactantes términos sobre el accidente de tráfico de José Ortega Cano y su paso por la cárcel al ser condenado por homicidio imprudente. Una experiencia que, considera, «le salvó la vida, porque mi padre estaba muy perdido».

Otro de los asuntos en el tintero de la hija de 'la más grande' fue la demanda que interpuso a finales del 2024 contra Kiko Jiménez por presunto maltrato psicológico. «Será el juez el que tenga la última palabra», se pronunció, la invitada del formato de Telecinco sobre su ex, al que calificó de «persona muy dañina».