«Coincidió con el peor año de mi vida»: Miguel Ángel Muñoz desvela en primicia los detalles de su nuevo documental

Último día de junio y penúltimo programa de la 19ª temporada de 'El Hormiguero'. Miguel Ángel Muñoz acudió al 'show' de las hormigas este lunes 30 para presentar 'Futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata'. La pandilla futbolera del cine español, basada en la saga literaria infantil superventas de Roberto Santiago, vuelve a las salas el próximo 8 de agosto.

Muñoz se une al nuevo grupo de actores infantiles y al veterano elenco de adultos de la primera entrega, como Joaquín Reyes, Arturo Valls, Carmen Ruiz, Norma Ruiz, William Miller y María Zabala. Interpreta a Felipe, uno de los entrenadores.

El intérprete llamó la atención de Pablo Motos con su look 'samurái', que fue lo primero que mencionó el presentador. «Pobrecito Pablo, ¿por qué no le habéis dado tiempo a vestirse?», guasearon también Trancas y Barrancas.

«El pelo largo invita a vestirse así, a fantasear. Y luego, que cuando uno es platino puede venir cómo le de la gana», sentenció con buen talante y una sonrisa el Muñoz, uno de los pocos invitados que han pasado por 'El Hormiguero' más de diez veces.

A continuación, el ganador de la primera edición de 'MasterChef Celebrity' contó todos los detalles sobre la adaptación cinematográfica del mayor éxito reciente de la literatura infantil española. Pero antes, el de Requena puso «una gota cultural» sobre los libros en la infancia. «Cuando eres niño y lees, te pones en la piel de otra persona. Y eso cuando eres mayor te ayuda a tener empatía, por eso es tan importancia la lectura», reflexionó.

La confusión de Miguel Ángel Muñoz con su personaje

Por su parte, Miguel Ángel Muñoz animó a toda la familia a ver la película, «es muy muy divertida, tiene aventuras, es trepidante y el director Miguel Ángel Lamata, hace un cine que te tiene todo el rato pegado a la pantalla».

Dado que la primera película se estrenó hace siete años, el elenco infantil es nuevo. «Mi personaje es el del entrenador, Felipe». Pero el intérprete madrileño se creyó que era nuevo de esta segunda entrega, pero no. En realidad, él sustituye a Antonio Pagudo en el papel. Y dado que no vio la primera parte antes de empezar a rodar, sufrió una divertida confusión. «Era el único que no se había enterado de que Antonio y yo interpretábamos al mismo personaje. Igual que los niños no crecen, los personajes mayores tampoco y todos son el mismo elenco, salvo yo». «La magia del cine», acotó Motos.

Por poner el broche de oro a la entrevista, el anfitrión quiso que el invitado hablara de su nuevo proyecto documental, su segundo trabajo como director tras el entrañable ‘100 días con la Tata’. «Se llama ‘La última vuelta’. Esto es una primicia, no había dicho el título hasta hoy», reveló.

El invitado contó al respecto que «hace un año me dio por competir con coches de carreras, hice una copa amateur en circuitos de Fórmula 1. Y ese año de competición coincidió con el peor año de mi vida a nivel personal». «Entonces, durante esta competición en la que tuve que lidiar con todo tipo de obstáculos, desde no tener ni idea de conducción en un circuito, a accidentes, contratiempos y un montón de cosas que me pasaron, de la mano iba lidiando con el duelo por la muerte de mi Tata».

Una vez se puso a contar la historia se dio cuenta de que «la manera en la que intentaba escapar de ese duelo era a 200 kilómetros en un circuito de carreras. Y me he dado cuenta de que del duelo no se escapa; el duelo te acompaña y continúa, en ello sigo». Pero ‘La última vuelta’ me le servido muchísimo, aseguró, pues «mi Tata me ha acompañado durante todo el proyecto, y estoy muy contento de haberlo terminado, creo que va a ser un bonito recuerdo».