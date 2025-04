Clara Chía habla por primera vez sobre los rumores de crisis con Gerard Piqué

Cuando el río suena, agua lleva. Al menos, eso dice el refrán popular y todo parece indicar que en el caso de la supuesta ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chía se podría dar ese dicho. En los medios empezaron a publicarse informaciones que señalaban una crisis en la pareja que podría suponer el final de esta relación de amor. Sin embargo, apenas unas horas después otras tantas publicaciones se apresuraron a desmentir esa noticia e incluso a referir como fuente al mismísimo exfutbolista, que habría negado la mayor.

En 'TardeAR' (Telecinco) justo este jueves 24 de abril la periodista de Mediaset Adriana Doloroso habría afirmado que sí, que se terminó lo que se daba y que tal vez ahora Shakira respirara más tranquila de haberse dado ese 'The end'. Esta dio detalles al respecto y señaló que habría terceras personas. Según Paloma Barrientos, que estaba en plató esa tarde, esas «terceras personas» serían realmente sus hijos, Milan y Sasha, pues Piqué habría decidido pasar más tiempo con sus hijos y su chica no lo habría entendido del todo, produciéndose un distanciamiento que ha resultado fatal.

Este viernes el programa ha querido despedir la semana con otra exclusiva, en este caso las declaraciones en exclusivas de Clara Chía. Un periodista del equipo de 'TardeAR' ha conseguido hablar con ella por teléfono y ha sido claro al preguntarle: «Solo una cosa, ¿es verdad que has roto con Gerard?». Al escuchar la cuestión, ella ha respondido alto y claro: «No, no, no, no… Bueno, chao, ¿eh?».

Los comentarios en plató no han tardado en surgir. Para empezar, se han levantado a aplaudir al compañero por conseguir esas palabras, aunque sean fugaces, de Chía, siempre esquiva con los medios. De hecho, tras identificarse el reportero, esta le dijo: «Uy, lo siento, de verdad, pero no me llaméis, ¿vale?». Sin embargo, este ha sido rápido y se ha posicionado, lanzando la pregunta en cuestión.

La otra parte implicada, Gerard Piqué, también ha estado muy presente en este pasaje del programa. Y es que la periodista Leticia Requejo ha compartido un mensaje que se intercambio con el empresario y en el que este le habría desmentido la ruptura, afirmando que había pasado «una situación difícil, una crisis» pero que «siguen juntos». Si ambas mitades de la naranja, lo dicen, solo queda esperar a que el tiempo de o quite la razón a lo que este jueves se anunciaba como exclusiva en 'TardeAR' y que afirmaba que en estos momentos «Clara Chía y Gerard Piqué no están juntos».