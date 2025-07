Una cita está a punto de saltar por los aires por un reprochable gesto de uno de los solteros: «Una falta de respeto»

El 'resort' veraniego de 'First Dates' inició con éxito su andadura en Telecinco. El famoso restaurante se ha mudado por una semana a la cadena principal de Mediaset, una maniobra que en su primera entrega marcó 9,4 % de cuota de pantalla y una media de 934 mil espectadores, mejorando cuatro décimas la media de audiencias que consigue en Cuatro.

Otra ronda de solteros y solteras acudieron a la edición estival del programa de citas la noche del martes 15 de julio. Una velada donde hubo varios flechazos, también rechazos y algún final que no se vio venir, como el protagonizado por la murciana Carmen (51) y el sevillano Javi (50), dos solteros que, aunque no suelen tener problemas para ligar, no habían encontrado todavía a su alma gemela.

Noticia Relacionada TVE levanta 'La Garita' de la programación en su segundo día de emisión: este es el motivo María Robert Tras las malas críticas del estreno, la Corporación ha emitido un especial informativo sobre los sucesos de Torre-Pacheco y en el horario del nuevo formato de humor

Como buena diseñadora de modas, Carmen se presentó al encuentro ataviada con un moderno traje de novia. La soltera de origen ibicenco se introdujo como «romántica y pasional». Para lo bueno, y lo malo. Buscaba un hombre con las cosas claras y, sobre todo, que solo le aportara cosas positivas. No era una misión sencilla para 'First Dates', dado que, como ella misma le explicó al equipo capitaneado por Carlos Sobera, los hombres de su edad no le suelen gustar casi nunca. «Por genética me conservo bien, y la mayoría de veces casi parecen mis padres», declaró.

Un comentario idéntico al que hizo Javi nada más llegar al restaurante. «No me gustan las mujeres de mi edad. Bueno, si se cuidan sí, pero preferentemente las prefiero más jóvenes. Y cuanto más guapas, mejor», apuntó el empresario sevillano en los totales.

El inesperado desenlace de la velada

Por eso, pese a que Carmen y él eran de la misma quinta, tuvo que reconocer que le había gustado porque le pareció «una chica simpática, agradable y podría ser mi tipo». En cambio, a ella de primeras no le entró por los ojos por más que fuese un chico guapo. «No es mi estilo. Me gusta que se cuiden y estén fibrados, pero no tan exagerados ni tan ajustados. Para ajustada ya estoy yo», compartió con el equipo del 'dating show'.

En una cita a ciegas los primeros instantes dan una pequeña pista de cómo será la velada. Javi desde que vio a Carmen fue con todo, pero ella se mostró más cordial que encandilada. Además, cualquier oportunidad de que cambiara la opinión sobre su cita se complicó cuando él, ni corto ni perezoso, atendió una llamada en mitad de la cena. Un momento de lo más incómodo que a la soltera lógicamente le borró la sonrisa. «Me ha parecido una falta de respeto hacia mi. El teléfono directamente lo tenía que haber guardado en el bolsillo, o simplemente boca abajo. Yo en una cita no tengo el teléfono en la mesa», se desahogó ante la cámara. Sin embargo, delante de él hizo el intento de disimularlo.

El restaurante de 'First Dates' Cuatro

Pero Javi insistió en saber qué le había parecido, mientras aprovechaba para echarse flores presumiendo de ser un partidazo. Carmen fue lo más diplomática posible aunque interiormente le añadiera todavía más puntos a la lista de defectos de su pretendiente. «Veo a un tío que necesita constantemente que le estén diciendo lo guapo que es y lo fuerte que está. Es algo que me hecha para atrás bastante. Ha habido momentos en los que me he sentido super incómoda y he dicho '¿qué hago aquí?', porque el chico es majo, pero eso me ha fallado».

A esas alturas de la velada parecía casi imposible que Carmen reconsiderara la decisión de rechazarlo. No obstante, Javi consiguió que viera más allá de su carácter arrogante y presumido y se descubrió como un hombre noble y sencillo cuando planificó con todo lujo de detalles una escapada veraniega con la soltera a su casa de Sanlúcar de Barrameda. «Al final me ha dado un poco de ternura y he empezado a verlo de otra manera. Ha habido momentos en los que he dicho 'no tiene nada que ver conmigo', pero luego otros en los que me lo he pasado muy bien. Lo he disfrutado, sí», reconoció justo antes de darle el 'sí' en la decisión final.