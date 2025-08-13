El 'cirujano de los famosos', víctima de una estafa: «¡He perdido tres millones de euros por inversiones inexistentes!»

Jose Manuel Gómez Villar es conocido como 'el cirujano de los famosos' y colabora con frecuencia en varios programas de Mediaset, tanto en 'Fiesta' como en 'TardeAR' (Telecinco), donde suele desvelar las intervenciones estéticas a las que se han sometido las caras más conocidas del panorama nacional e internacional. Hoy ha acudido al espacio que presenta Verónica Dulanto con gesto serio y el ánimo alicaído, a consecuencia de un suceso del que ha sido protagonista. Según ha denunciado en directo, ha sido víctima de una estafa y ha perdido tres millones de euros, un asunto que está en manos de su abogado y sobre el que la Justicia deberá pronunciarse.

El doctor Gómez Villar ha compartido lo sucedido. Un amigo, «Juande, me animó a invertir. Yo había vendido una clínica y quería sacar rentabilidad a esa venta, al dinero obtenido, así que él me aconsejó invertir dinero en productos farmacéuticos, en el sector del metal y en el mundo de las inmobiliarias de lujo». Se puso en sus manos y «todo ha resultado mentira». Lo más doloroso para él no es tanto los recursos a los que ha perdido la pista sino que ha sido por la actuación de alguien a quien consideraba «de confianza, uno de mis mejores amigos».

Este tal Juande, con quien el periodista Alejandro Rodríguez habría hablado para 'TardeAR', se defiende de esta manera: «Se le ha estado devolviendo el dinero y se puso nervioso cuando se dio un retraso de dos meses. Ya ves. Si éramos muy amigos. Un día vino a la oficina y me dijo que había vendido la clínica y que quería invertir. Yo solo le presenté a otras dos personas en las que yo confiaba. Creo que a Jose se le ha ido la cabeza…».

Al escuchar estas palabras, el aludido, el doctor Gómez Villar, ha estallado. Ha comentado que una de las supuestas inversiones fue para la adquisición de un inmueble en Dubai, para el cual pusieron 475.000 euros cada uno. A día de hoy afirma desconocer «dónde está esa casa, si realmente existe, si se ha comprado, porque yo no tengo información ni documento alguno que lo acredite». En plató estaba José Cabrera, psiquiatra forense, que le ha referido que no es propio de alguien como él, «empresario, con importante trayectoria y experiencia, fiarse tan fácilmente de las personas». El médico cirujano estético ha sido contundente: «No era cualquiera, era un amigo íntimo y yo, hasta ahora, confiaba en él».

