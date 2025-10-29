Suscríbete a
ABC Premium

El Hormiguero

Pablo Motos, sin filtros, señala a Pedro Sánchez y al «impresentable de Mazón» en el aniversario de la DANA: «Si no lo digo reviento»

El presentador valenciano ha interrumpido la entrevista de Arturo Valls y Christopher Lloyd para recordar a las víctimas de la tragedia

La vida personal de Arturo Valls: su desconocida mujer Patricia y un hijo adolescente

Christopher Lloyd en 'El Hormiguero'
Christopher Lloyd en 'El Hormiguero' Antena 3

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

'El Hormiguero' gestó este miércoles 29 de octubre una entrega muy distinta a lo habitual. Pablo Motos y sus hormigas contaron con una doble visita, pero de invitados sin ningún nexo entre sí. Desde Hollywood y a bordo del Delorean, Christopher Lloyd ... , el mítico Doc de 'Regreso al futuro', llegaba a 'El Hormiguero' con motivo del reestreno en cines de la primera parte de la trilogía de Robert Zemeckis por su 40 aniversario. El actor compartió protagonismo con Arturo Valls, que acudió a plató para presentar la segunda temporada de 'El 1%', estrenada justo después del 'show' de Antena 3.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app