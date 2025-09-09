Choque de dos comensales por los continuos ataques de la soltera hacia su cita por su nacionalidad: «No tenemos más que hacer»

Noelia (27) se presentó a 'First Dates' con un futuro planeado al dedillo y una larga lista de requisitos que su potencial pareja debería cumplir. Quería un chico «que no sea muy heterobásico, que sepa cocinar, limpiar y que no se gaste el dinero en salir de fiesta, sino que ahorre dinero para formar un hogar», enumeró esta esteticista madrileña al presentarse en el restaurante. Físicamente, prefería «un morenito con sonrisa bonita».

Elvis (27), su cita, no solo se ajustaba a esa descripción, sino que además apuntó que últimamente le llaman especialmente la atención la chicas europeas por descubrir una cultura diferente a la suya. Y es que el soltero, agente de marketing, procedía de República Dominicana, si bien estaba afincado en Madrid.

Pese a haber pedido un chico «de piel tostadita», apenas conoció la nacionalidad de su pretendiente Noelia se cerró en banda con él. En cuanto escuchó que Elvis solo llevaba unos meses en España llegó a la conclusión de que «este no viene buscando nada serio». A los pocos minutos de empezar la cena apuntó en los totales que «le veo un poco inmaduro para mi, está en otra etapa».

La soltera se interesó por la vida de Elvis en Madrid y en concreto, si tenía muchos amigos. Ante la negativa de él, se alegró, alegando de que «los dominicanos son una mala influencia, les gusta mucho beber». «A los españoles también», se defendió el comensal, notablemente molesto. «Es cierto que tomamos mucho alcohol, pero somos personas trabajadoras y honestas», añadió ante el equipo de 'First Dates'. Pero aunque le pareció un poco raro el comentario de su cita, decidió no darle más importancia.

El 'interrogatorio' de Noelia a Elvis

El problema es que ella continuó dejándose llevar por los prejuicios. Noelia dio por sentado que el hecho de que a Elvis le gustara salir de fiesta era incompatible con sentar la cabeza. «Me lo imaginaba. A todos les gusta la bachata, salir, beber Quiero un hombre que ahorre su dinero para formar un hogar, no que esté emborrachándose en un reservado con mujeres», le echó en cara. «Para nosotros salir de fiesta es simplemente ir a bailar y disfrutar», aclaró este con paciencia.

Por si quedaba alguna duda, la madrileña dejó constancia hablando con la cámara que «no tenemos mucho más que hacer, entonces». «Disfruta de tu juventud si es lo que quieres, yo ya la he disfrutado. Y no busques a nadie», inquirió.

En la mesa, sin embargo, la conversación continuó. Por si no se había dado cuenta, Noelia confirmaba que era una mujer de mucho carácter y deseaba encontrar a un chico más sumiso que Elvis. Una forma de ser que no encajaba «para nada» con él. «Tampoco soy autoritario», apostilló. «¿Y machista?», quiso saber la soltera. Lógicamente, él también lo negó. «No me considero feminista, pero sí equitativo».

Pero Noelia no se creyó la respuesta de su cita, y así lo confirmó ante el equipo del programa. «Ya he trabajado con dominicanos, conozco su forma de pensar, se que son muy machistas. Enseguida que una mujer hace cualquier cosa ya es una cualquiera».

La joven continuó con el interrogatorio interesándose por la opinión de Elvis sobre los homosexuales. Él señaló que «tenemos que respetarlos», sin embargo, Noelia tampoco se mostró conforme con la respuesta «¿Por qué me cuestionas cada vez que digo algo?», examinó. Según ella, «porque los dominicanos son muy cerrados en ese sentido». Harto de la actitud de su acompañante, el chico soltó toda su frustración en los totales. «¿Y tú has estado con un dominicano anteriormente? ¿Por qué tienes tan mal pensamiento de nosotros? Sentí que me atacó durante toda la cita. Intenté tener una buena actitud, llevar las cosas de manera jocosa, y tratar de no molestarme, porque en ese momento me sentí mal».

No había más que hablar. A la hora de la decisión final, Elvis le le negó una segunda cita aludiendo a que «constantemente juzgabas, me sentí muy atacado». Ella tomaba la misma decisión, aunque bajo el argumento de que el dominicano no estaba preparado para algo serio. Antes de marcharse cada uno por su lado, él aprovechó para darle un consejo con tintes de reproche. «Espero que en tus próximas citas te des la oportunidad de abrir la mente, no ha sido mi experiencia contigo ahora mismo».