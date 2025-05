Chikilicuatre vuelve a escena tras el batacazo de Melody en Eurovisión: «¿Pero qué se ha presentado peor que esto?»

«Acabaste haciendo historia», le ha dicho Sonsoles Ónega a Chikilicuatre, detrás del que estaba David Fernández, que colaboraba con Andreu Buenafuente. En plena polémica por lo sucedido en Eurovisión, ha hablado con la presentadora de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para contarle su experiencia: «¡La verdad es que no me acuerdo ni cómo empezaba la canción! ¡Solo recuerdo el estribillo!».

Lo que vivió fue pura casualidad, según ha recordado. «Todo empezó porque los guionistas que estaban con Andreu propusieron escribir una canción para regalársela e hicimos ese videoclip. Al día siguiente, al saber que todo el mundo se podía presentar a la candidatura de España por primera vez, mandaron el video del 'Crusaíto' y bueno, pasó lo que pasó», ha explicado. Lo que ocurrió es que ganó por votaciones y en la final, que él pensaba «que habría algún jurado profesional», se hizo con la victoria y se convirtió en finalista oficial al festival de la canción.

Cuando se vio «en semejante embrollo pensé '¿pero y a dónde vamos? ¿Pero qué se ha presentado peor que esto?». Ha sido así que le han preguntado por lo que está ocurriendo con Melody y no se ha cortado al respecto, refiriendo que no habría que tomarse el concurso tan en serio. En su caso, él lo vivió de forma natural y no daba crédito a lo que estaba experimentando: «Cuando me dijeron que iba el primero en las votaciones, aluciné, no se. Me repetía eso de que no había nada peor que esta canción».

Chikilicuatre quedó en 16º lugar, el mejor resultado obtenido por un candidato español desde el año 2004. 'Baila el Chiki, Chiki' consiguió la mayoría de votos de los países vecinos y su actuación fue muy seguida desde España por lo divertido y desenfadado de todo. «Recuerdo que ahí pensamos que lo que queríamos era pasarlo bien y teníamos ganas de reírnos, así que dijimos 'pues nos vamos a reír'».

En la convocatoria con la que él partición en Eurovisión se alzó con el primer puesto Dima Bilan y su canción 'Believe', en representación de Rusia. David Fernández, al que se encumbró como Rodolfo Chikilicuatre, se mostró satisfecho por la actuación y el resultado obtenido. En aquel año refirió sobre ese «mejor resultados desde 2004 hasta ahora, ósea, que hemos mejorado bastante». Añadió que «hemos llegado a la final, con la selección siempre nos quedamos en cuartos», de manera irónica. Hoy ha demostrado que sigue manteniendo el mismo sentido del humor con el que se puso esa peluca «de tres euros».