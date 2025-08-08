Chicote revela el problema de salud con el que convive desde hace años

Chicote se ha sincerado y ha revelado el verdadero motivo por el que se decidió a perder peso.

Chicote se ha convertido en uno de los rostros clave de Atresmedia. Así, su 'Pesadilla en la cocina' de La Sexta se ha convertido en un clásico de la televisión, como también el verlo de pareja de Cristina Pedroche para dar las Campanadas de Nochevieja. Pues bien, el mediático cocinero sufrió una considerable pérdida de peso que en su momento fue muy comentada por el público y de la que ahora el chef ha hablado en el 'podcast' 'Tengo un plan'. Una conversación sincera en la que Chicote ha revelado la verdadera razón por la que decidió ponerse a dieta y rebajar los kilos que le sobraban.

«Me he pasado muchísimos años pesando 120 kilos sin la conciencia de que eso no podía ser, ni la necesidad, porque nunca tuve la sensación de que mi vida estuviera mermada por ello», comenzaba relatando Chicote ante los micrófonos de 'Tengo un plan'. «De repente, un día me dicen en Atresmedia si quiero hacer un programa con distintas dietas en diferentes personas y ver la evolución con el paso del tiempo. Dije: 'Es trabajo'. Y, como es trabajo, me pongo y lo hago», explicaba el cocinero a los presentadores del 'podcast' sobre cómo tomó la determinación de bajar de peso.

«Creo recordar que pasé de 119 a 80 kilos, luego seguí bajando y me quedé en unos 72, que es lo menos que he pesado. Después recuperé algo y estaba en 78, me sentía muy bien y contento», apuntaba Chicote que se ponía serio en este punto y revelaba el problema de salud que se le detectó entonces. «Y, de repente, llegó el gran problema: una diabetes tipo 2 que se transformó en tipo 1, que es lo que tengo ahora. Tantos años siendo un animal, luego todo iba bien... y, de pronto, la insulina», revelaba el cocinero que reconocía que no haber cambiado el 'chip' antes había sido un error.

«No defiendo aquello que no hice, me equivoqué, en gran parte porque no sentía que mi vida estuviera limitada. Mi estado de salud ahora, salvo por la diabetes, es mucho mejor que entonces», zanjaba Chicote.