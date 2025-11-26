El chef José Andrés dice lo que muchos piensan sobre lo que Pedro Sánchez debe hacer si no se aprueban los Presupuestos: «Los españoles se lo merecen»

Las posibilidades de que el Gobierno apruebe los Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de que acabe el año han comenzado a diluirse. Este jueves, el Congreso vota la senda de estabilidad, aprobada por el Consejo de Ministros la pasada semana, aunque ... la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya da por hecho que «no saldrá» adelante la propuesta tras la «primera aproximación que ha hecho Junts y otros grupos políticos».

A la espera de ver si el Ejecutivo y sus socios llegan a un acuerdo, lo que sí ha hecho Pedro Sánchez es encargarse de rechazar el escenario que muchos españoles le plantean ya: el adelanto electoral en el caso de no conseguir aprobar los Presupuestos. Según la encuesta de GAD3 para ABC, publicada el pasado mes de septiembre, el 59% de los españoles cree que el presidente debería disolver las Cortes y convocar elecciones si no saca adelante las cuentas públicas.

Similar opinión es la que tiene el chef José Andrés, uno de los españoles más influyentes fuera de nuestras fronteras. El famosísimo cocinero, afincado desde hace años en Estados Unidos, ha hablado largo y tendido sobre este asunto durante su entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero', a donde ha acudido para presentar su nuevo libro, 'Cambia la receta: porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos'.

Durante esta visita al plató de Antena 3, el presentador de Requena le ha preguntado al fundador de la ONG World Central Kitchen sobre la falta de presupuestos en España y ha querido saber qué haría él en el caso de estar en el lugar de Pedro Sánchez. «Tú dices que España es un gran país sin presupuestos. Si tú fueses presidente, de izquierdas o de derechas, ¿cómo abordarías eso?», le ha cuestionado.

El chef José Andrés, tajante sobre lo que debería hacer Pedro Sánchez si no se aprueban los Presupuestos

José Andrés ha comenzado haciendo referencia a la situación que se ha vivido en estas últimas semanas en Estados Unidos, donde él reside desde hace varias décadas. Allí, hasta hace pocas semanas, habían fracasado varios intentos en el Senado para prorrogar la financiación. «Hemos estado 30 y tantos días, varias semanas sin que se llegara a un acuerdo. Prácticamente se paralizó el Gobierno», ha recordado el asturiano.

Para el chef, cualquier gobierno se puede comparar con una compañía, ya sea grande o pequeña. Según ha explicado, todas ellas tienen sus presupuestos y «juegan con unos presupuestos que tienen que cumplir». «Tienen que pagar a los trabajadores, tienen que pagar a los inversores o tienen que devolver el dinero al banco», ha ejemplificado, comparando la situación con la que se vive ahora en España.

Al igual que en el sector empresarial, en la política gubernamental también hay «reglas del juego» que deben seguirse: «En una democracia tiene que haber reglas del juego. Por lo tanto, un país, una autonomía, una ciudad, un pueblo, tiene que trabajar con presupuestos».

Si, como en el caso de España, no se pueden aprobar estos presupuestos, José Andrés ha sido muy claro con cuál debe ser el paso a tomar por un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez. «Si no hay presupuestos, a lo mejor habría que empezar de nuevo, a lo mejor tiene que haber elecciones pasado mañana», ha sentenciado el cocinero español.

«Si no hay presupuestos en España, a lo mejor tiene que haber elecciones pasado mañana» José Andrés Chef

Tomando esta medida de adelantar los comicios, el chef considera que se obliga a que «los partidos políticos, tanto al que esté en el poder como al que esté en la oposición, trabajen conjuntamente para hacer una España mejor».

«Es lo que cada ciudadano español se merece, seas de derechas o seas de izquierdas», ha asegurado el cocinero en su intervención ante Pablo Motos, despertando los vítores del público de 'El Hormiguero'.