Chanel reaparece y se sincera sobre sus horas más bajas tras Eurovisión: «Me obligaban a hacer cosas que no quería»

La semifinales del Festival de Eurovisión desembarcan por primera vez en el 'prime time' de La 1. Con motivo de la 69ª edición del certamen, RTVE ha optado por modificar la parrilla para emitir la primera semifinal en la cadena principal en vez de en La 2 como es habitual. Cabe recordar que España no participa en las rondas eliminatorias al formar parte del llamado Big Five (Francia, Italia, Alemania y Reino Unido), pero Melody presentará 'Esa diva' en el escenario de la St. Jakobshalle de Basilea (Suiza) este martes 13 de mayo. Y en consecuencia, no habrá programa de 'La Revuelta'.

Sí que se mantuvo en el 'access' la noche del lunes 12, una entrega en la que el 'show' de David Broncano pudo contar con otra diva vinculada al famoso festival de la canción. Y es que Chanel Terrero, la representante que devolvió la gloria a España en el certamen con su 'SloMo' en 2022 y un histórico tercer puesto, acudió como invitada marcándose una entrada triunfal.

Broncano se disponía a presentar a la invitada cuando el equipo del programa empezó a desalojar todo el mobiliario del escenario ante la confusión del presentador. De forma inesperada, Chanel irrumpía en el teatro al ritmo de la música, junto a su cuerpo de baile y rodeada de una espectacular puesta en escena. Sin duda la manera más efectista para presenta su nuevo tema, 'Antillas' después de unos meses en barbecho tras el lanzamiento de su álbum debut 'Agua'.

«¿Qué ha sido eso? No me esperaba el descanso de la Super Bowl aquí de repente», señalaba el anfitrión todavía con asombro al acabar la explosiva actuación, que se llevó el aplauso unánime de los espectadores de 'La Revuelta' desde sus casas.

Noticia Relacionada 'La Revuelta', fuera de La 1 por Eurovisión C. Mollá Este martes la principal cadena de RTVE emitirá la primera semifinal del festival donde Melody actuará con 'Esa diva'. El telediario 2 queda reducido a 25 minutos, de 20.30 a 20.55

Pronto volverá a los escenarios con una gira de la que no pudo dar muchos detalles, «solo que empieza en junio y será por festivales». No obstante, se comprometió con público y equipo que «cuando tenga mi primer show en solitario, en un sitio grande, os invito a todos».

El primer encuentro de Chanel y Melody

Como no podía ser de otra forma, Broncano y Lalachus quisieron conocer de primera mano todos los salseos de Eurovisión. Empezando por la relación entre Chanel y Melody. «Nos conocimos en una rueda de prensa. La encerré en el camerino y le pregunté si estaba bien, me dijo que sí, pero la miré a los ojos y se lo volví a preguntar. Y no puedo decir más, porque soy leal», dejó caer. El presentador quiso conocer más detalles, pero la invitada solo añadió que «lo normal, que son muchas cosas y muchas horas».

También se refirieron a otro tipo de relaciones más personales entre los participantes del concurso, algo que confirmó Chanel. «Yo cuando fui vi flirteos y cosas. Te voy a decir los países, pero no quienes eran: Rumanía con España».

El top 3 de Chanel en Eurovisión supuso el mejor puesto de España en el festival en lo que va de siglo. De hecho, para muchos la cubana es la vencedora moral. «Aquí se ha comentado antes de que salieras, que ganaste tú», comentó Broncano. «Mira, yo te voy a decir una cosa: me quedo con el amor de todo el mundo y con que estoy contenta con la actuación que hice», aseguró la artista.

Lo que todos sabemos que ocurre en la industria, pero siempre viene bien que lo confirme una artista.



❌ “Me obligaban a hacer cosas que no quería hacer. Me llevaban por un camino que no me estaba gustando. Lloraba porque no quería ir al estudio" #LaRevuelta @chanelterrero pic.twitter.com/4emU4r6G2j — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 12, 2025

En el presente afirma encontrarse «en uno de mis mejores momentos», pero ha tenido que sobreponerse a lo que vino después de su meteórico ascenso a la fama y lo que vino después de Eurovisión. Tras una época de enorme estrés, se enfrentó a un 2023 'regulero'. «La industria de la música me obligaba a hacer cosas que no quería hacer. Me llevaban por un camino que no estaba disfrutando, le cogí miedo al estudio, a componer... Me daba ansiedad, lloraba porque no quería ir. No me sentía identificada con lo que estaba haciendo», se sinceró.