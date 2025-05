Las causas exactas de la muerte de Mayra Gómez Kemp, un enigma aún por descifrar

Una de las presentadoras más queridas de la televisión, un rostro por todos conocido al que toda España dice adiós: Mayra Gómez Kemp fallecía ayer a los 76 años y de edad y aún hay algunos interrogantes por resolver. Y es que, como han referido en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena3), sus restos mortales están en el Instituto Anatómico Forense en espera de que se realice la autopsia y así pueda descifrarse cuáles han sido las causas exactas de su fallecimiento.

Para que el procedimiento siga su curso se espera que llegue a Madrid una de las hijas de su marido Alberto, que se ocupará de los trámites funerarios. Uno de los colaboradores de Sonsoles Ónega, concretamente Carlos García, ha explicado que esta aún «no tiene información sobre cuándo será su funeral. Si bien amigos de la presentadora han intentándotelos reclamar su cuerpo, esto solo es posible para quienes sean familiares directos, de ahí la premura y la urgencia para que llegue una de las hijas de su difundo esposo.

Mayra Gómez Kemp sufrió una caída hace 10 días y se especula que podría ser que no se hubiera recuperado del golpe. Tal y como explicó entonces a Sonsoles en directo, a través de una llamada telefónica, se cayó en casa y estaba sola. Su marido falleció en 2021 por lo que reside sin compañía ninguna en su residencia de Madrid.

El problema es que, tras los golpes, terminó muy magullada. Estuvo casi «20 horas en el suelo porque no podía pedir auxilio», apunto entonces a Ónega y a la audiencia de 'Y Ahora Sonsoles'. Fueron minutos de angustia para Mayra, que consiguió llamar a urgencias gracias a que una vecina la echó de menos, «que no me veía en sitios donde estaba habitualmente. Al ver que no contestaba empezó a tocar en la puerta y yo empecé a pedir ayuda y me auxilio», refirió la propia Gómez Kemp a la presentadora del programa.

Todos lloran la muerte de Mayra

El espacio de Antena3 'Y Ahora Sonsoles' ha cedido varias secciones a la participación de amigos y personas del entorno más cercano de la mítica presentadora del 'Un, Dos, Tres'. Entre estos, Georgina, su hermana mayor, que ha llorado en directo y na referido que no lo podía creer: «Ella era mi niña».

Edmundo Arrocet también se ha manifestado. Él trabajó durante un tiempo con Mayra, formándonoslos parte de los colaboradores que actúan en el programa que entonces emitía TVE. Ha afirmado que, «de no ser por ella, yo no hubiera durado nada en el 'Un, Dos, Tres'». Igualmente Fedra Lorente, que también protagonizó momentos míticos allí, y que ha referido que la que fuera su compañera de plató «nunca se repuso de la muerte de Alberto».