La explicación de Carmen Lomana al porqué hay mensajes suyos en los audios de Koldo: «¡En la vida he oído hablar de este!»

Nacho Gay ha dado la exclusiva y en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) ha explicado al detalle cómo es que Carmen Lomana figura como una de las emisoras de los mensajes de audio que se encuentran entre los 22.000 documentos incautados de Koldo García. En el programa han reproducido el contenido, en el que habla de su hermano, Rafa Lomana. Este no deja en buen lugar ni a este ni a ella, que comenta de él en tono muy despectivo.

En el mensaje se pueden escuchar afirmaciones como las siguientes: «Este tío es un delincuente, pero, aparte de eso, es que es tonto. Es que no se puede ser más tonto y menos culto, menos formado, y es un desastre, que quieres que te diga. Mi hermana Maria José lloraba por lo injusta que es la vida, con lo malo que ha sido con nosotros, con nuestra madre, con todos. Verlo entrar ahora en el Congreso de los Diputados, con lo que nos han robado. Que se preparen ahora en Albacete porque puede dejarlo todo vacío». Hacía alusión al hecho de que Rafa Lomana accedió como diputado de Vox en Albacete en 2019 y llegó a participar en programas de televisión en los que lo introdujo la mismísima Carmen, que en esos audios también se lamenta al respecto.

Para saber qué hay tras ese mensaje y qué tipo de relación pudiera haberse producido entre ella y Koldo, Nacho Gay ha hablado con Carmen Lomana y ella le ha dado su versión de los hechos. Según esta, no entiende cómo puede ser pues afirma no conocer a Koldo ni a nadie de su entorno: «Yo en la vida he oído hablar de este, no se qué pinto en esos audios. Además, con los 22.000 que hay, cómo se fijan en el mío. A los de Vox les va a dar un ataque, desde luego, porque al final digo algo así como que han metido al más tonto de cada casa e igual por eso se lo han mandado«. Sobre quién lo habría enviado a Koldo García, Carmen justifica que ha debido ser «ese periodista de Albacete ya mayor, y como mi hermano salió allí como diputado y creo que estaban rebotados, pues debió ser eso, pero que yo no conozco a nadie del entorno de Koldo».

Nacho Gay ha dejado claro lo extraño que ha resultado escuchar a Lomana, «pues su voz es inconfundible». «Está claro que es especialmente dura», ha referido Gay, que también ha comentado que ella se ha sentido mal porque «ahora se llevaba bien con su hermano Rafa y esto puede cambiarlo todo».