Carlos Sobera se queda perplejo ante la visita de una mujer casada que busca una cita: «Hay que actualizarse»

Buscar el amor suele ser la meta de los solteros que acuden al restaurante de 'First Dates'. Pero Milena y Gloria María (36), a la que todo el mundo llama 'Mimaire' se presentaron al programa con otro objetivo menos convencional.

De hecho, Milena confesó su inclinación por ir contra las reglas, como buena acuario. «Nunca he tenido objetivos establecidos por la sociedad, voy a mi manera y sigo mi propio ritmo», declaró durante la presentación esta chilena afincada en Valencia que no quiso concretar su edad.

Como es habitual, Carlos Sobera le realizó a la presunta soltera unas cuantas preguntas para conocerla. Entre ellas, la clásica «¿cuánto tiempo hace que estás sola?», cuya inesperada respuesta causó un asombro en el presentador que su cara no pudo disimular. «Sola sola no estoy. Tengo pareja, pero tenemos una relación abierta», explicaba la comensal.

Ante la reacción de sorpresa de Sobera, Matías Roure lo vacilaba con la idea de que «hay que actualizarse, amigo mío». «Me voy a actualizar», confirmaba el Cupido de 'First Dates', que enseguida continuaba con su cometido de conseguirle una buena cita a Milena. La productora audiovisual seguía contando qué la había llevado hasta el 'dating show' estando casada. «Llevamos juntos toda la vida. El amor de mi vida ya lo tengo, así que no estoy buscándolo. Quiero conocer otras personas para disfrutar momentos y experiencias que no necesariamente tienen que ser románticas o sexuales. Pero sí para darme la posibilidad de nuevas experiencias», argumentaba.

Una inquietud similar motivó a Mimaire, joyera artesanal de Murcia, a presentare al programa. La comensal también está casada y lleva con su pareja desde los 25 años. Jamás han estado con otras personas. «Hubo un momento en el que sentimos curiosidad. En mi relación estoy bien, no tengo carencias. Es una experiencia que quiero vivir, como el que hace puenting», expuso a las cámaras.

Además, pedía específicamente conocer a una chica. «Me considero bisexual, las mujeres me han atraído desde siempre. Lo considero algo pendiente», aseguró.

Falta química entre Milena y Mimaire

Pero aunque en un primer momento Milena se mostró encantada de ayudar a Mimaire a cumplir su fantasía, casi de inmediato cambió de opinión y empezó a sacarle pegas. Lo primero que la frenó fue descubrir que la murciana tenía dos hijos pequeñitos. Y cuanto más se conocían, más se inclinaba la balanza hacia el lado del 'no' a una segunda cita. «Creo que estamos en distintos puntos. Ella está empezando a abrir la relación. Es un camino que mi esposo y yo hemos recorrido desde hace un tiempo», le comentaba al equipo del programa.

A Mimaire, por su parte, tampoco le terminaba de encajar. «Es una persona culta y agradable, pero se la ve un pelín fría», esgrimió. En definitiva, no se terminaba de fiar y así se lo reveló a la audiencia. «Yo soy un libro abierto. Los libros abiertos en cuanto vemos otro libro abierto lo reconocemos. Y ella no…».

Milena y Mimaire en el reservado del restaurante Cuatro

En un último intento de que la chispa prendiera, 'First Dates' las animó jugando a que se dieran un beso dulce «en la intimidad del reservado». Sin embargo, Milena no estuvo por la labor que fuese en la boca, y viendo sus reticencias Mimaire la besó tiernamente en la frente como hace con sus hijos. «No he conectado como me hubiera gustado. Y creo que ha sido en parte porque ella no ha querido», incidía justo antes de revelar su decisión.

En el momento de expresar si querían seguir conociéndose, la murciana se sinceraba con su cita. Le hubiera gustado acercarse un poco más, pero no ella puso alguna barrera. La chilena reconocía que era verdad. «Me has caído super bien, pero no hemos tenido la conexión que hace falta», concluía Mimaire.

Impresión que compartía Milena. «Tu rollo es muy guay, creo que es muy similar al mía. Lo que pasa es que siento que en nuestra búsqueda estamos en caminos distintos». No obstante, aunque faltara 'feeling', se ofrecía a ayudarla «en este camino de auto descubrimiento que estás viviendo».