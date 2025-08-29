Carlos Sobera alucina con la sorprendente revelación de una soltera de 'First Dates': «¿Qué me estás diciendo?»

Reyes (77) volvió a 'First Dates' tras un primer intento infructuoso de encontrar a su media naranja en el restaurante de citas. En esta ocasión conoció a María Isabel (72 años), una soltera que le contó a Carlos Sobera con total naturalidad que llevaba 16 años sin mantener relaciones sexuales.

Suerte con los hombres no ha tenido la madrileña, pero no ha perdido el tiempo. Desde que se prejubilase como teleoperadora de Telefónica con 52 años, se ha encomendando «a la vida contemplativa». Se apuntó a teatro, a yoga, a natación y a viajar. «Pero, ¿qué me estás diciendo? No me puedo creer que tengas 72. Qué barbaridad», alucinó Sobera al saber que de eso ya han pasado 20 años y calcular la edad de la soltera.

María Isabel, una mujer que con una marcada vis cómica y mucho genio, le pidió al equipo del programa un hombre «que me no me mucho la lata, soy muy independiente». «Que sea majete. Y que me lleve a Australia, que es donde están mis hijas», agregó.

Inmediatamente después entraba en el restaurante su cita, Reyes, técnico de mantenimiento jubilado de Alcalá de Henares que presumía de que no se le dan mal las mujeres, «dentro de mi modestia, siempre digo que soy una marca blanca». Nada más verlo, María Isabel lo reconoció de haber estado también en el 'dating show' anteriormente. Sin embargo, tampoco en esta segunda ocasión tuvo a Cupido de su lado.

En el momento crucial de la primera impresión no surgió la chispa. Fisicamente a la soltera le causó cero atracción. «Nunca he salido con una persona así», aseguró. «A mí no me ha llamado la atención», constató también Reyes.

Con todo, intentaron pasar una velada agradable. Sus respectivas vidas amorosas eran el primer tema que colocaban sobre la mesa. Reyes la definía «como plena y completa», expresando su agradecimiento al universo «por tener la cabeza en su sitio, porque la voz no me falla, y porque el sexo no me abandona».

María Isabel le confiesa a Reyes que lleva 16 años sin sexo

María Isabel aprovechaba la mención al tema sexual para sincerarse con su cita. «Yo estoy un poco desentrenada a estas alturas. Desde 2009 no conozco varón. Ya me da vergüenza…». «¡Wow! Tienes una sonrisa encantadora, ¿cómo puedes estar tanto tiempo sin varón?», inquiría él. La soltera consideró que a lo mejor realmente no ha sentido la necesidad. Más adelante se explayaba en los totales. «El novio que tuve hace 16 años era un estilo a Richard Gere, muy majo… Me volvía loca. Conocí hace 16 años a un Richard Gere y ahora me habéis presentado a un Danny DeVito», bromeó.

Continuaron contándose sus aficiones. Reyes habló de que de vez en cuando escribe poemas e intentó conmover a su acompañante recitando uno de ellos. Pero a ella no se le movió ni un pelo. Tanto es así que recurrió al equipo del programa para que la ayudara a echar alguna lágrima. «Pásame la cebolla, pásame la cebolla, y así lloro de verdad».

Reyes y María Isabel en la decisión final Telecinco

Él, inconscientemente, le pagó con la misma moneda cuando María Isabel hacía gala de su vis cómica contándole un chiste. «Si ella considera que es graciosa…», sentenciaba el comensal. En un último intento de que acercaran posturas, 'First Dates' explotó su única pasión en común: el baile. En la pista se dejaron llevar por 'Yo quiero bailar' de Sonia y Selena, aunque el hechizo se rompió en cuanto la música dejó de sonar. «No me acuerdo ni cómo se llama, y con eso te lo he dicho todo», sentenciaba la comensal ante el equipo. Básicamente lo mismo que declaró su acompañante. «No me ha llamado la atención, pero he sido condescendiente y amable».

En la decisión final, María Isabel justificaba su negativa a que se había llevado un poco de desilusión «porque yo tenía otra idea de físico, y a ti me imagino que te habrá pasado lo mismo, ¿a que sí?». Efectivamente, Reyes confirmaba que no había habido chispa.