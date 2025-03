Carlos Lozano no se muerde la lengua y ataca a la nueva directiva de Mediaset: «Tiene toda la culpa»

El regreso de Carlos Lozano a Mediaset ha sido uno de los momentos televisivos más comentados de este pasado viernes. El que fuera uno de los presentadores estrella de la televisión española reaparecía en 'De viernes' (22.00 horas), el programa de Telecinco presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, donde se sinceró sobre su faceta como padre y también habló de su exitosa trayectoria profesional en televisión.

Durante su paso por el grupo de comunicación español, Lozano no solo presentó grandes espacios como 'La ruleta de la fortuna' o 'Granjero busca esposa', sino que también concursó en algunos de los realities más famosos de la cadena. En la cuarta edición de 'GH VIP' consiguió quedar segundo finalista y también coincidió en 'Supervivientes' con Isabel Pantoja, con la que protagonizó duros enganchones durante su paso por Cayos Cochinos.

En todas estas participaciones, el exconductor de 'Operación Triunfo' ha demostrado que no tiene pelos en la lengua y su paso por la cadena no ha sido una excepción. Durante esta intervención, el madrileño no ha dudado en lanzar duras críticas contra algunos de los rostros más conocidos de la cadena y, también, contra la actual directiva del conglomerado de comunicación.

Carlos Lozano, muy duro con la directiva de Mediaset

En 'De viernes', el presentador de televisión lanzó varios dardos aludiendo a la mala situación que atraviesa la cadena en los últimos meses. «Tienes que tener los pies en el suelo. Nunca te puedes creer que eres nadie, y el que se lo crea está equivocado y acaba muy mal con depresiones», señalaba Lozano, dirigiendo el foco directamente a los presentadores de Mediaset.

Sin llegar a dar nombres concretos ante las cámaras, el madrileño quiso hablar de «la gente que se cree que es algo»: «En esta cadena hay muchos presentadores que se creen que son la hostia, gente que se creen que son la polla, y no son nada», soltó, sin poder evitar la respuesta del conductor del espacio, Santi Acosta. «No estarás hablando de nadie en concreto, ¿no?», preguntó en tono burlón.

A pesar de esta intentona de conseguir que Lozano dejara atrás las indirectas, el presentador se negó: «Yo creo que hay mucha gente que no debería estar, y hay gente que no está y debería estar. Pero la culpa no la tienen ellos, la culpa la tiene la directiva que es la que contrata», justificó, atacando directamente a los dirigentes de Mediaset.

«Hay mucha gente que no debería estar, y hay gente que no está y debería estar. Pero la culpa no la tienen ellos, la culpa la tiene la directiva que es la que contrata» Carlos Lozano

Y es que, según explicaba Lozano, las cosas han cambiado mucho desde que sus inicios en televisión: «Aquí hay una cosa bien clara. Antes, cuando hacías televisión, si el programa no funcionaba, a la mierda el programa. Ahora no. Ahora te mantienen un programa con una audiencia muy baja y a tirar, tirar y tirar. Eso aburre a la cadena, al público y a todo el mundo», recordó.

La clave para acabar con esto, según Lozano, pasa por llevar a cabo un relevo generacional: «La culpa no es de los presentadores, sino de los directores de Contenidos, que tienen que estar actualizados, pero hay algunos que se tiran ahí toda la vida hasta que se jubilan mientras hay gente joven con ideas maravillosas», concluyó el presentador.