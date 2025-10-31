Suscríbete a
Carlos Latre habla sin rodeos sobre su estrepitoso fracaso en Telecinco tras su salida de 'Tu cara me suena': «Fue la gota que colmó el vaso»

El humorista e imitador español se ha sincerado en el pódcast 'Lo que tú digas' sobre el complicado momento que atravesó tras la cancelación de 'Babylon Show'

Ha pasado ya más de un año desde que 'Babylon Show', el espacio de Telecinco presentado por Carlos Latre en la franja del 'access prime time', echara el telón para siempre. Aunque estaba llamado a competir con 'El Hormiguero' de ... Pablo Motos y 'La Revuelta' de David Broncano por el liderato de las noches, no consiguió convencer a la gente durante estas primeras entregas, cosechando apenas un 3,6% de cuota de pantalla y 473.000 espectadores de media. Una situación insostenible que acabó precipitando su prematura cancelación tras apenas 12 programas.

