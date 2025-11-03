Carlos Herrera, claro al hablar sobre su ideología política: «A los que están en la izquierda...»

Carlos Herrera es una de las voces más reconocibles de la radio matinal de España. Cada mañana, miles de personas se despiertan con el análisis del presentador en 'Herrera en COPE'.

El pasado 29 de octubre Herrera fue el invitado del programa ... de La2 'En Primicia', conducido por Lara Siscar. En el programa desveló algunos detalles de su vida que han permitido acercarlo al gran público.

Por ejemplo, relató que acabó la carrera de Medicina, aunque sabía que su destino estaba ligado a las ondas porque «dormía con la radio» y se «despertaba con la radio». «Alumbraba mi existencia, hacía volar mi imaginación», explicó sobre el medio en el que finalmente ha triunfado. Sus primeros pasos los dio en Radio Mataró y Radio Miramar. Este camino le ha llevado a relatar acontecimientos históricos tanto internacionales como de la historia reciente de nuestro país.

Carlos Herrera desvela cuál es su ideología

Muchas personas tienen una idea sobre lo que puede pensar Carlos Herrera e incluso le ponen determinadas etiquetas. Durante la entrevista le preguntaron cuál es su ideología y el comunicador habló de ella con total naturalidad.

«Mi ideología es liberal y esa etiqueta curiosamente a los que están en la izquierda les gusta mucho lucirla y a los que están en la derecha no», señaló.

Para el presentador de 'Herrera en COPE' «hay que estar por encima» de esos comentarios. Recuerda que en su vida y en su carrera es «crítico» con aquellos a los que ha calificado de «inoperantes». Considera además que esas personas «están lastradas por una ideología sectaria» y que esta «no es solamente la de izquierdas, también puede ser la de derechas».

Por su tono de voz, el periodista dio a entender que no le importa cómo le califiquen como de derecha, de centro, de izquierda, liberal o conservador. «En la barra ideológica cuando te haces el progre pañuelo palestino y todo lo demás es maravilloso porque ya se supone que eres muy bueno. Yo he conocido progres tan idiotas...», reflexionó.

Entre otras cosas, Herrera desveló también cómo vivió y narró el atentado del 11S o su amistad con Don Juan Carlos y compartió algunos momentos en pantalla junto a su hijo, Alberto Herrera, que también participa en el programa.